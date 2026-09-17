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高市早苗發問卷選閣員 否認布局明年總裁選舉

中央社／ 東京17日專電
日本首相高市早苗。法新社
日本首相高市早苗。法新社

日本首相高市早苗今天表示，這次內閣改組前向自民黨籍眾議員發放人事意願問卷，並親自逐一審閱，依據議員的專業知識、政策能力、工作熱忱及執行能力選拔閣員。她強調，選拔是依據「能力主義」，為了加速推動政策，與明年自民黨總裁選舉「完全沒有關係」。

高市晚間召開記者會，說明改組目的及新內閣的施政方向。她表示，自己仔細閱讀發給自民黨籍眾議員的人事意願問卷，不問當選次數多寡，逐一衡量議員提出的政策，以及積極性、工作熱忱等，最後以執行能力為重作出選擇。

這項問卷要求當選兩屆以上的眾議員，從大臣、副大臣、政務官等政府職位，常任委員長、特別委員長等眾議院職位，以及自民黨的黨內職務中，最多填寫5項志願。

高市表示，這次入閣的人選，主要具備2項條件。第一是「能夠為實現政府承諾，進一步提出政策建議，並推動政策落實的人」；第二則是「選舉基盤穩固，不需要幾乎每週返回選區，可以專心留在中央，踏實研擬並執行政策的人。」

此外，高市也說明，對於負責外交、經濟財政政策，以及成長戰略等政府最重要課題的閣員，為了加快相關政策的推動速度，決定讓他們留任。

對於去年曾與高市角逐自民黨總裁、這次獲得續任的人士，高市表示，「我是在確認該職務是他們的第一志願後，才作出人事安排。」

至於個別閣員的任免，高市表示不便逐一評論。她說，「對於從去年組閣以來，與我共同挑戰重要政策轉型的夥伴，我已在今天上午總辭內閣會議結束後，親自向他們表達感謝，也請他們繼續協助高市政權推動進一步改革。」

外交方面，對於政府是否安排高市在11月亞太經濟合作會議（APEC）期間與中國國家主席習近平會談，她表示，目前不宜預判會談及後續外交行程。

高市重申，中國是日本的重要鄰國，日本將全面推動日中「戰略互惠關係」，並建立具建設性及穩定的雙邊關係，這項方針始終沒有改變。

她說，正因日中之間存在懸而未決的議題，雙方才更需要利用各種機會，在各層級進行對話及溝通。今後，日本也將持續與中方保持溝通，並從國家利益的角度，冷靜且妥善地因應。

至於是否與美國總統川普（Donald Trump）舉行會談，高市表示，目前日美領袖會談尚未確定。針對美國制裁國際刑事法院（ICC）院長、日本籍法官赤根智子一事，日本仍持續向美方交涉。

高市表示，日本將與相關國家保持溝通，致力強化國際社會的法治，她本人也會繼續對外發聲。

高市早苗 內閣

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