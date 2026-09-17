快訊

王鶴棣遭爆陰莖增大不成「整根發黑壞死」 醫曝最慘恐換金屬陰莖

零互動？秦慧珠競總下個月成立是否出席 蔣萬安回應了

CPO疑慮殺翻CCL三雄！台光電重挫 外資大砍聯茂1.2萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

俄羅斯空襲烏克蘭多地 至少數十人受傷

中央社／ 基輔17日綜合外電報導
俄羅斯在夜間出動無人機並發射飛彈攻擊烏國各地，造成至少數十人受傷。路透社
俄羅斯在夜間出動無人機並發射飛彈攻擊烏國各地，造成至少數十人受傷。路透社

俄烏戰爭持續逾4年半時間，烏克蘭當局今天表示，俄羅斯在夜間出動無人機並發射飛彈攻擊烏國各地，造成至少數十人受傷。

法新社報導，烏克蘭首都基輔遭受的俄羅斯攻擊次數大增，但因為彈藥短缺，當地防空系統難以抵禦襲擊。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）於今晨透露：「基輔已經有18人受傷，敵軍仍持續襲擊首都。」

俄羅斯2022年2月24日全面侵略烏克蘭之後，基輔當局多次尋求各國提供更多軍援來抵禦入侵。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也說道：「民用基礎設施再次遭鎖定，有8個地區通報損害情況。」

俄羅斯空襲還導致烏克蘭南部敖德薩州（Odesa）7人受傷，札波羅熱州（Zaporizhzhia）則有3人受傷。

近幾個月來俄羅斯加強打擊烏克蘭各地城市，聯合國指出，2026年迄今烏國平民死亡數已攀升至俄烏戰爭爆發初期以來的最高數目。

烏克蘭 俄羅斯 空襲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯合報社論／調停俄烏戰爭，川普的算計與盲點

澤倫斯基：北韓藉俄烏戰爭低成本練兵 威脅東亞安全

來自美中台日？烏克蘭示警亞洲：俄製飛彈裡有你們的微電子元件

俄烏戰4年半暴露武器短缺 歐洲尋求廉價飛彈能迅速補充

相關新聞

血腥掃毒戰釀萬死涉反人類罪！杜特蒂首現身ICC 爆嚴重失憶不記得川普

BBC報導，菲律賓前總統杜特蒂因血腥反毒戰爭涉嫌犯下危害人類罪，16日首度現身荷蘭海牙國際刑事法院。81歲的他自18個月前在馬尼拉遭逮捕後，過去僅透過視訊出庭，這次終於親自露面。不過，杜特蒂究竟能否接受審判仍是最大爭點，辯方稱他記憶力嚴重衰退，甚至以為自己還活在2007或2008年，連美國總統川普的名字都想不起來。

澤倫斯基：北韓藉俄烏戰爭低成本練兵 威脅東亞安全

烏克蘭總統澤倫斯基16日在首都基輔接受日本放送協會（NHK）獨家專訪時表示，北韓已派遣數萬人兵力參與俄羅斯對烏克蘭的戰爭...

俄羅斯空襲烏克蘭多地 至少數十人受傷

俄烏戰爭持續逾4年半時間，烏克蘭當局今天表示，俄羅斯在夜間出動無人機並發射飛彈攻擊烏國各地，造成至少數十人受傷

俄國噴射無人機驚見台灣零件！性能直逼巡弋飛彈令烏軍頭大

華爾街日報16日報導，無人機戰爭最新一波革命正從螺旋槳轉向噴射引擎。俄羅斯大量將「天竺葵」（Geran）系列攻擊無人機換上渦輪噴射引擎，不僅速度暴增、讓烏克蘭防空系統更難攔截，也讓俄軍暫時取得優勢。這波技術躍進很大程度仰賴中國零組件，其中一款型號則被發現使用台灣零件。

歐盟、加國合作 與美國脫不了關係？雙方都「這麼想」

歐盟16日在法國史特拉斯堡邀請加拿大成為歐盟的「準會員國」(associate member)，凸顯這兩個美國傳統盟友如今希望藉由更緊密的聯繫，追求更穩定的未來。

俄烏戰4年半暴露武器短缺 歐洲尋求廉價飛彈能迅速補充

俄烏戰爭已持續超過4年半，迄無結束跡象，俄羅斯每天對烏克蘭發動無人機與飛彈攻擊，凸顯出一項和平時期經常被忽略的問題：現代戰爭消耗武器的速度，可能快於許多國家的補充速度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。