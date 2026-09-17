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俄羅斯空襲烏克蘭多地 至少數十人受傷
俄烏戰爭持續逾4年半時間，烏克蘭當局今天表示，俄羅斯在夜間出動無人機並發射飛彈攻擊烏國各地，造成至少數十人受傷。
法新社報導，烏克蘭首都基輔遭受的俄羅斯攻擊次數大增，但因為彈藥短缺，當地防空系統難以抵禦襲擊。
基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）於今晨透露：「基輔已經有18人受傷，敵軍仍持續襲擊首都。」
俄羅斯2022年2月24日全面侵略烏克蘭之後，基輔當局多次尋求各國提供更多軍援來抵禦入侵。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也說道：「民用基礎設施再次遭鎖定，有8個地區通報損害情況。」
俄羅斯空襲還導致烏克蘭南部敖德薩州（Odesa）7人受傷，札波羅熱州（Zaporizhzhia）則有3人受傷。
近幾個月來俄羅斯加強打擊烏克蘭各地城市，聯合國指出，2026年迄今烏國平民死亡數已攀升至俄烏戰爭爆發初期以來的最高數目。
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