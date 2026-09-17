北韓船隻沉沒傳4人落海 日本馳援救起3人

日本海上保安廳表示，今天稍早接獲北韓一艘船隻在日本島根縣近海沉船的消息之後，日本當局派出巡邏船與飛機馳援，並救起3人，其中1人失去呼吸心跳。另有1人尚未獲救。

山陰放送（BSS）報導，日本第八管區海上保安本部表示，北韓方面的平壤救難協調本部今天上午7時47分左右，向第八管區海上保安本部通報稱，「今晨3時左右，北韓籍貨船『KUM YA』所拖曳的船舶沉沒，4名船員落海」。

沉船地點位於日本專屬經濟區（EEZ），在島根縣隱岐群島西之島西南西方約104公里的海域。

日本TSK山陰中央電視台報導，海上保安廳聞訊派出2艘巡邏船與2架飛機前往事發海域救難。海保廳的巡邏船今天下午2時前，發現並救起漂在海上的3人，其中2人仍有意識、1人失去呼吸心跳。

鳥取地方電視台日本海電視放送（NKT）報導，截至今天傍晚5時30分，日本當局仍在持續搜索第4名船員。

日本海保廳還在釐清事故船的資訊與船員人數，以及航行理由。