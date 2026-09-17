快訊

台北動物園黑猩猩「小強」、「娃智」脫逃 不到1小時被抓回

「胸口劇烈悶痛」陳建州心肌梗塞轉普通病房 親還原經過：鬼門關前走一遭

打房措施放寬了！央行鬆綁自然人第二戶購屋貸款成數 上調至7成

聽新聞
0:00 / 0:00

澤倫斯基：北韓藉俄烏戰爭低成本練兵 威脅東亞安全

中央社／ 東京17日專電
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社

烏克蘭總統澤倫斯基16日在首都基輔接受日本放送協會（NHK）獨家專訪時表示，北韓已派遣數萬人兵力參與俄羅斯對烏克蘭的戰爭，從中累積現代戰爭的實戰經驗。他警告，這將對包括日本在內的東亞地區構成更嚴重的安全威脅。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，北韓派兵支援俄羅斯是「非常嚴重的問題」，因為「對北韓而言，派遣人員幾乎不需要付出成本，而且還能學習現代戰爭。他們用很低的代價獲得了這些（實戰）經驗。」

澤倫斯基進一步表示，「這不只是烏克蘭的問題，也是你們所在區域的安全保障問題。」他認為，包括日本在內的東亞地區，所面臨的安全威脅已經升高。

談到中國在俄烏戰爭中扮演的角色，澤倫斯基表示，目前沒有發現中國製飛彈直接投入戰場，但是「彈道飛彈、巡弋飛彈，以及搭載噴射引擎的無人機等武器中，都使用了一些中國製造的零組件。」

他接著表示，「令人遺憾的是，在這場戰爭中，中國並沒有站在我們這一邊。這不是武器的問題，而是政治意志的問題。他們並未保持中立立場。」他批評中國自俄羅斯發動侵略以來，持續深化與俄羅斯關係的外交立場。

至於烏克蘭與日本在國防領域的合作，澤倫斯基坦言，兩國法律制度不同，相關合作存在一定限制。不過，他強調，目前烏克蘭超過7成的民間力量投入國防產業，期待未來能在網路安全、無人機等領域，進一步加強與日本的合作。

澤倫斯基 北韓 俄烏戰爭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯合報社論／調停俄烏戰爭，川普的算計與盲點

來自美中台日？烏克蘭示警亞洲：俄製飛彈裡有你們的微電子元件

俄烏戰4年半暴露武器短缺 歐洲尋求廉價飛彈能迅速補充

俄國噴射無人機驚見台灣零件！性能直逼巡弋飛彈令烏軍頭大

相關新聞

俄國噴射無人機驚見台灣零件！性能直逼巡弋飛彈令烏軍頭大

華爾街日報16日報導，無人機戰爭最新一波革命正從螺旋槳轉向噴射引擎。俄羅斯大量將「天竺葵」（Geran）系列攻擊無人機換上渦輪噴射引擎，不僅速度暴增、讓烏克蘭防空系統更難攔截，也讓俄軍暫時取得優勢。這波技術躍進很大程度仰賴中國零組件，其中一款型號則被發現使用台灣零件。

川習二會將登場！日方爭取高市先見川普 憂他拿對台立場換經貿

美國總統川普5月將一項140億美元對台軍售形容為「談判籌碼」，如今又試圖提振因美伊戰爭受挫的支持率，加深外界對他可能在台灣問題上讓步的疑慮。路透17日報導，川普24日將接待中國國家主席習近平，舉行今年第二次川習會；美國在亞洲的盟友愈來愈擔心，他可能為換取對中經貿成果而軟化對台支持。

血腥掃毒戰釀萬死涉反人類罪！杜特蒂首現身ICC 爆嚴重失憶不記得川普

BBC報導，菲律賓前總統杜特蒂因血腥反毒戰爭涉嫌犯下危害人類罪，16日首度現身荷蘭海牙國際刑事法院。81歲的他自18個月前在馬尼拉遭逮捕後，過去僅透過視訊出庭，這次終於親自露面。不過，杜特蒂究竟能否接受審判仍是最大爭點，辯方稱他記憶力嚴重衰退，甚至以為自己還活在2007或2008年，連美國總統川普的名字都想不起來。

澤倫斯基：北韓藉俄烏戰爭低成本練兵 威脅東亞安全

烏克蘭總統澤倫斯基16日在首都基輔接受日本放送協會（NHK）獨家專訪時表示，北韓已派遣數萬人兵力參與俄羅斯對烏克蘭的戰爭...

歐盟、加國合作 與美國脫不了關係？雙方都「這麼想」

歐盟16日在法國史特拉斯堡邀請加拿大成為歐盟的「準會員國」(associate member)，凸顯這兩個美國傳統盟友如今希望藉由更緊密的聯繫，追求更穩定的未來。

俄烏戰4年半暴露武器短缺 歐洲尋求廉價飛彈能迅速補充

俄烏戰爭已持續超過4年半，迄無結束跡象，俄羅斯每天對烏克蘭發動無人機與飛彈攻擊，凸顯出一項和平時期經常被忽略的問題：現代戰爭消耗武器的速度，可能快於許多國家的補充速度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。