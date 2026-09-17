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俄國噴射無人機驚見台灣零件！性能直逼巡弋飛彈令烏軍頭大

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俄國噴射無人機驚見台灣零件！性能直逼巡弋飛彈令烏軍頭大

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭外交部長瑟比加（左中）與摩納哥公國外交暨合作部長貝侯－阿瑪代（右中）15日在基輔外交部外查看一架俄羅斯無人機。法新社
烏克蘭外交部長瑟比加（左中）與摩納哥公國外交暨合作部長貝侯－阿瑪代（右中）15日在基輔外交部外查看一架俄羅斯無人機。法新社

華爾街日報16日報導，無人機戰爭最新一波革命正從螺旋槳轉向噴射引擎。俄羅斯大量將「天竺葵」（Geran）系列攻擊無人機換上渦輪噴射引擎，不僅速度暴增、讓烏克蘭防空系統更難攔截，也讓俄軍暫時取得優勢。這波技術躍進很大程度仰賴中國零組件，其中一款型號則被發現使用台灣零件。

面對高速噴射無人機，烏克蘭目前動用F-16戰機、攜帶式地對空飛彈及固定式防空系統攔截，同時加緊研發噴射動力攔截無人機。烏克蘭總統澤倫斯基日前表示，相關攔截機已成功完成測試，但操控技術仍需改良，尚未大規模部署。在這場由噴射動力掀起的無人機戰爭罪新革命中，烏克蘭暫時落後俄國

俄軍8月發射2800架噴射動力無人機，幾乎是7月的2倍，烏克蘭僅攔截略高於6成；相較之下，同月俄軍發射4400架其他類型無人機，攔截率超過9成。噴射引擎搭配重新設計的機體，讓新一代天竺葵無人機的性能愈來愈接近巡弋飛彈，時速可突破480公里，約為其原型、伊朗「見證者」（Shahed）無人機的3倍，最多還可攜帶200磅（約91公斤）酬載。

俄國早在2022年秋季便開始大量使用廉價單程攻擊無人機，藉此消耗烏克蘭防空火力，讓更昂貴、威力更強的飛彈突破防線。不過，過去的螺旋槳機型速度較慢，相對容易擊落；換上噴射引擎後，俄國重新取得優勢。天竺葵-3型時速約330公里，天竺葵-4型約499公里，天竺葵-5型更達約595公里。

天竺葵系列最新的Seeker版本更具備物體辨識能力，可在飛行途中辨識並鎖定目標，即使與俄國境內的操作員失去連線，也能自主發動攻擊，而且不易受到電子干擾或欺騙。DroneSec總經理戴爾西諾爾（Darren DelSignore）表示，隨著俄軍推出Seeker版本並擴大使用噴射動力天竺葵無人機，新一代機型已證明遠比過去更有效。

這波噴射動力躍進很大程度仰賴中國零組件。烏克蘭等方面分析遭擊落無人機殘骸發現，天竺葵-3型使用中國Telefly JT80引擎，CRP天線也主要由中國零組件打造。

報導引述烏克蘭國防部情報總局轄下「戰爭暨制裁網站」資料顯示，天竺葵-4型被發現15項中國零件、24項美國零件，另有英國、德國、日本各2項，以及瑞士與台灣各1項。

不過，武器分析人士指出，這些大多是市面可取得、兼具民用與軍事用途的「軍民兩用」零組件，西方零件也經常透過第三國企業流入俄國，因此在俄軍無人機發現某國製零件，不代表該國政府或原廠直接供應俄羅斯。中國則表示，已對可能用於戰爭的相關技術出口實施管制。

巡弋飛彈 無人機 俄國

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