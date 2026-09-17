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日本將修訂安保相關3文件 擬導入5萬組無人裝備

中央社／ 東京17日綜合外電報導

日本共同社16日引述多名消息人士披露日本政府修訂版「防衛力整備計畫」草案，內容包含評估在2027到2031年度5年之間，導入約5萬2000組無人裝備，用於長程攻擊與情蒐等。

「防衛力整備計畫」訂定日本5年間的防衛總額與裝備規模，與「國家防衛戰略」、「國家安全保障戰略」合稱為日本安全保障相關3文件安保相關3文件）。日本現行的「防衛力整備計畫」，訂定日本2023年度到2027年度的防衛費總額為43兆日圓。而日相高市早苗政府計劃在年底修訂安保相關3文件。

消息人士透露，上述約5萬組無人裝備之中，將導入約1萬架可長距離飛行的對地攻擊型無人機、約1300架艦艇攻擊型無人機，以及約7500架用於情蒐與警戒監視的無人機。

此外，日本計劃持有約200艘能運用水雷與長程飛彈的無人潛艦，以及逾30艘救難與發射飛彈用的無人水上艦艇，還有約1200輛用於支援戰鬥與基地維安的無人車輛。

日本政府幹部指出，日本未來5年的防衛費總額可能會膨脹到70兆到80兆日圓，跟現行計畫的43兆日圓相比，大幅增加。因此這部分之後的財源將成為焦點。

「防衛力整備計畫」修訂版草案也提到強化能在敵方射程外就能發動攻擊的「距外防衛能力」，這部分將納入正式量產極音速飛彈與延長射程，並將用於偵測、追蹤攻擊目標的小型衛星網擴充至約100枚；建設使用電磁軌道砲（railgun）的防空網費用，預估超過8兆日圓。

消息人士也透露，作為行使「反擊能力」（敵機地攻擊能力）的長程飛彈等，以強化「距外防衛能力」的部分，相關費用與現行計畫相比翻倍，經過試算，必須耗資逾9兆日圓（約新台幣1.8兆元）。

另外，根據試算，加強人工智慧（AI）與無人裝備類防衛能力的費用約7兆日圓，為現行計畫的6倍。

根據目前的草案，修訂版「防衛力整備計畫」會明定建立能因應長期戰事的「持續應對能力」，相關費用預估耗資約10兆日圓；草案內容也提到，目標是「先確保能持續戰鬥一年的物資」，並儲備彈藥、飛彈、燃料等物資。

報導指出，儘管日本政府盼藉此嚇阻中國、俄羅斯、北韓等，但是此舉也可能引發地區的軍備競賽。

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