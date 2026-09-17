IAEA大會聚焦非核化 金與正嗆聲：北韓擁核地位不可動搖

適逢國際原子能總署召開大會期間，北韓領導人金正恩胞妹金與正今天表示，北韓的擁核國地位「絕不可動搖」，並批評寄望北韓棄核的人是「笨蛋」，引發南韓方面高度關注。

綜合法新社與路透社報導，北韓已將核武國家地位正式入法，領導階層更宣稱平壤的核武庫具永久性且不可逆轉。

美國總統川普今年8月曾表示，平壤當局擁有57枚「威力強大」的核武；南韓方面估計數量介於80至120枚之間。

首爾當局表示，正密切關注金與正今天這番發言，因為在此之前，川普才剛釋出可能與金正恩再度會晤的想法。

金與正透過北韓官媒中央通信社（KCNA）發布聲明指出，「朝鮮民主主義人民共和國作為擁核國的地位是絕對的，任何情況都無法改變」，並稱北韓核武庫「對嚇阻國際流氓的暴行做出重大貢獻」。

金與正發表這番聲明之際，國際原子能總署（IAEA）正在維也納召開大會；她並說，外界要求北韓棄核的「老掉牙荒謬言論」完全在意料之中，「如果他們真的認為非核化可行，那他們聽到的就只是笨蛋的痴人說夢」。

她指出，無論敵對勢力在言辭上如何矢口否認，北韓的核武國地位，「實質上與法律上都已永久確立，這個現狀絲毫不會改變」。

據法新社取得的發言紀錄，南韓統一部官員表示，金與正發表這番言論的時間點值得玩味，「因為美國總統川普近期才表達有意與北韓展開對話」。