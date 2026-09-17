歷經88年談判 玻利維亞與巴拉圭完成邊界劃定

玻利維亞外交部今天表示，玻利維亞與巴拉圭歷經近90年談判後，已於拉巴斯（La Paz）完成兩國共同邊界的最後劃定。這項談判始於兩國爆發領土戰爭之後。

法新社報導，兩國於1932年至1935年間曾為乾旱的北查科地區（Chaco Boreal）交戰，這場衝突造成約8萬至10萬人死亡。戰爭結束後，玻利維亞失去的領土面積，相當於巴拉圭目前國土一半以上。

兩國於1938年簽署和平及邊界條約，正式啟動漫長的共同邊界劃定程序。兩國邊界全長約755公里。

玻利維亞外交部聲明指出：「玻利維亞與巴拉圭已完成整條國際邊界的劃定，這項工作歷經88年，由兩國技術委員會共同執行。」

兩國代表過去3天在拉巴斯展開工作，他們先將沿邊界地區以「高精度」無人機蒐集的地理資訊，與「桌面資料」進行交叉比對。

這項工作最終就最後一段尚未完成的邊界達成協議，這段邊界長約3.5公里。

玻利維亞政府表示：「完成邊界劃定，鞏固了兩國以信任與合作為基礎的雙邊關係，也為歷史劃下句點，讓兩國得以建立安全且相互承認的邊界。」

巴拉圭外交部在談判正式結束前發布聲明指出，兩國將成為南美洲唯一「擁有完整劃定邊界」的國家。