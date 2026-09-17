韓外長趙顯赴美將會盧比歐 預計談對美投資等事項

韓國外交部長趙顯今天啟程前往美國，對於對美投資相關公布時程延後，趙顯表示，這是為了進一步確認國內程序上的問題，這次訪美與美國國務卿盧比歐會談，應該也會談到此事。

韓國對美投資相關事項本來傳出最快明天會對外公布，不過已經確定延後。根據韓聯社報導，韓國外交部長趙顯今天在仁川國際機場受訪時表示，「據我所知，與其說是韓美之間存在歧見，不如說是為了進一步確認國內程序上的問題」。

趙顯將於明天與盧比歐（Marco Rubio）會談，被問到是否會談到對美投資問題，趙顯表示，「在全面檢視兩國關係的過程中，應該會談到」。他也強調，無論是任何議題，若有違國家利益或立場不同，都將非常詳細地說明，並堅持明確立場。

針對美國要求韓國向荷莫茲海峽派兵一事，趙顯重申既有立場表示，「目前尚未決定，正考量多項因素討論」。他指出，會向美方說明韓國政府「將參與國際合作，但會優先考量韓國國民安全，以及荷莫茲海峽的航行自由」的立場。

趙顯指出，上週與伊朗外交部長阿拉奇（AbbasAraghchi）通話時，「已經表明我們的基本立場，也曾向伊朗方面說明」。

至於韓美峰會共同說明資料（Joint Fact Sheet）中所列核動力潛艦、核能合作等事項的後續協商，趙顯表示，「將持續盡快推進實務層級協商，並朝著盡可能迅速落實2次韓美峰會成果所形成的JFS方向進行磋商」。

針對美國有意與北韓對話，趙顯則表示，「如果能為北韓與美國關係帶來某種突破，對我國政府而言也是值得歡迎的事情」。他也提到，如果北韓與美國展開對話，「不會發生（韓國）政府遭到排除在外的情況，因此看來也需要就此進行確認」。