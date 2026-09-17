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高市早苗改組內閣出爐！總裁潛在對手林芳正未獲留任

中央社／ 東京17日專電
總務大臣林芳正確定不再擔任閣員。美聯社資料照
總務大臣林芳正確定不再擔任閣員。美聯社資料照

日本首相高市早苗今天進行內閣改組，總務大臣林芳正確定不再擔任閣員。由於林芳正曾多次角逐自民黨總裁（黨主席），也被視為可能挑戰高市的有力人選，因此他是否留任，一直是此次人事布局的關注焦點。

朝日新聞報導，高市在內閣及自民黨高層人事中，留任防衛大臣小泉進次郎、自民黨政調會長小林鷹之等被視為「後高市」熱門人選的政治人物，林芳正則退出內閣。外界關注，這項安排是否與高市著眼明年自民黨總裁選舉、重新調整黨內權力布局有關。

林芳正過去曾3度參選自民黨總裁。在去年的總裁選舉中，他於第一輪投票在5名候選人中排名第3，但取得的國會議員票數高於高市早苗，展現一定的黨內支持基礎。

不過，林芳正在黨員票方面表現相對有限。就任總務大臣後，他頻繁走訪日本各地，被認為有意加強地方組織及黨員支持，為未來再次角逐總裁大位累積政治能量。

林芳正於1995年參選參議員，在山口選區首度當選。為實現競逐首相大位的目標，他於2021年轉戰眾議院，過去曾歷任內閣官房長官、外務大臣及防衛大臣等重要職務。

高市早苗今天上午召開臨時內閣會議，內閣官房長官木原稔下午公布第2次高市內閣名單。

包括外務大臣茂木敏充、財務大臣片山皋月、防衛大臣小泉進次郎、厚生勞動大臣上野賢一郎、經濟產業大臣赤澤亮正、內閣官房長官木原稔、成長戰略擔當大臣城內實，以及經濟安全保障擔當大臣小野田紀美等8名閣員續任原職。

新入閣人選方面，藤井比早之出任總務大臣，山下貴司出任法務大臣，關芳弘出任文部科學大臣，簗和生出任農林水產大臣，井林辰憲出任國土交通大臣，笹川博義出任環境大臣。

此外，參議員古川俊治出任數位大臣，細野豪志出任復興大臣，葉梨康弘出任國家公安委員長。日本維新會的中司宏則擔任規制改革擔當大臣，反映自民黨與日本維新會的合作布局。

高市預計傍晚召開記者會，說明這次改組目的及新內閣的施政方向。

林芳正 高市早苗 內閣

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