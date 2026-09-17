川習會登場在即 美中關稅戰局勢盤點

美國總統川普下週將於白宮接待中國國家主席習近平，屆時全球前兩大經濟體之間的貿易摩擦預計將成為各方關注的焦點。

法新社報導，儘管去年10月達成脆弱的休戰協議，暫時遏止川普發起、持續升級的激烈關稅戰，但全面且永久的協議始終難以達成。

預定於9月24日登場的峰會前夕，現階段局勢盤點如下：

● 目前關稅稅率有多高？

自2018年川普首個總統任期以來，關稅一直是美中貿易關係中的主要障礙。

2025年4月，美國對中國商品基準關稅稅率一度飆升至令人咋舌的145%，中國也以125%的對等關稅回應。不過此後雙方均已大幅調降稅率。

如今雙方的關稅徵收，已演變為由各特定產業政策拼湊而成的複雜體系。

根據研究機構賓州大學華頓商學院預算模型（PennWharton Budget Model），截至今年7月，美國自中國進口商品的有效關稅稅率為22.8%，這項稅率綜合計算所有商品所支付的各項關稅，在美國所有主要貿易夥伴中居冠。

該機構指出，在輸往美國的中國商品中，鋼鐵與鋁材的有效關稅稅率最高，達40.5%。

另一方面，中國目前仍對所有美國商品維持10%的關稅，另有部分特定產業適用額外稅率，例如液化天然氣的關稅為15%。

● 目前雙方還有多少貿易往來？

儘管關稅引發動盪，全球兩大經濟體之間的貿易仍持續進行。

中國海關數據顯示，今年1月至8月，中美進出口貿易總額達4008億美元，較2025年同期增加5.4%。但雙邊貿易失衡狀況顯著，中國出口占其中75%。

北京方面急遽擴大的貿易順差長期來都令華府不滿，而中國與歐洲聯盟之間類似的不對稱現象，也加劇與布魯塞爾的緊張關係。

● 峰會將討論哪些議題？

川普13日向媒體表示，他將在峰會上與習近平討論「幾乎所有議題」。

然而，歐亞集團（Eurasia Group）中國團隊主管王丹接受法新社採訪時指出，關稅仍是「議程上的核心議題」。她表示：「如果關稅問題或貿易休戰沒有任何具體成果，習近平是不會出席的。」

中國商務部上週表示，目前中美雙方正就關稅調降框架進行磋商，涵蓋雙方各自價值300億美元的商品。

這項目標是習近平今年5月於北京與川普會面時達成的共識，當時雙方也同意成立貿易及投資委員會，以處理雙方之間的摩擦。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）昨天表示，他將於本週末與中國國務院副總理何立峰舉行會談，預計將為即將登場的白宮峰會鋪路。

● 中國有什麼籌碼？

去年，中國對稀土出口實施嚴格管制，成功迫使華府撤回部分原本極高的關稅。稀土是多種高科技產品所需的重要礦物，而中國在相關加工領域占主導地位。

歐亞集團的王丹表示，在下週會談登場前，「中國仍占有上風」。她指出，中國的供應鏈「非常靈活」，而且中國出口長期蓬勃成長的態勢迄今並受到關稅的重大打擊。

習近平近期的外交影響力更是展露無疑。他本月接連造訪比許凱克（Bishkek）、開羅及新德里，並與包括俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）及印度總理莫迪（Narendra Modi）在內的多國領袖會面。

● 川普意在追求什麼？

隨著美國與伊朗戰事再起，全球油價飆升，川普政府設法在11月關鍵的期中選舉前，平息各界對經濟前景的擔憂。

確保中國承諾採購美國農產品，尤其是大豆，一直是美中貿易談判反覆出現的目標。

而對川普個人而言，這場白宮會談不只是外交重頭戲，更讓他有機會展現領袖風采，這更是習近平11年來第一次造訪華府。

● 其他潛在變數為何？

其他幾項棘手的議題也可能導致任何全面協議破局。北京對德黑蘭在經濟及外交上支持是一大主要癥結。「華爾街日報」近日報導，中國機構曾向伊朗提供駐約旦美軍基地的衛星影像。

與此同時，兩國在科技領域的激烈競爭持續上演，尤其是受到密切關注的人工智慧（AI）領域。

美國政府上週更指控，中國AI實驗室正在以「工業級規模」竊取美國企業的技術能力。