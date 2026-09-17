川普將盛大接待習近平 美中峰會實質成果期待不高

美國總統川普與中國國家主席習近平下週將在白宮舉行峰會，華府正以高規格安排歡迎儀式及國宴。不過，美中在貿易、人工智慧（AI）、伊朗及台灣相關議題上仍存歧見，外界對峰會實質成果期待不高。

在AI可能引發「末日危機」警告聲中，習近平將首次在白宮與川普舉行會談。美中兩國目前都在競逐這項技術的主導地位。

川普發動的伊朗戰爭同樣籠罩著這場峰會。中國正尋求避免因與伊朗往來而遭到美國制裁，儘管有報導指出，北京曾向德黑蘭提供情報助其攻擊美軍。

貿易戰更是一大關切，全球這兩大經濟體目前仍在設法降低川普全球關稅所造成的衝擊，而台海爆發戰爭的威脅也揮之不去。

這一切背後，是如何管理兩個大國之間的緊張關係，一方是希望維持全球頂尖地位的超級強權，另一方則是快速崛起、致力於讓21世紀成為「中國世紀」的競爭對手。

川普日前搭乘「空軍一號」（Air Force One）時告訴記者，在9月24日與習近平會面時，「我幾乎什麼都會和他談」。

不過，專家表示，兩位領導人這次更可能只是延續目前相對緩和的局面，而不太可能取得具體成果。4個月前習近平在北京接待川普時，情況也類似。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）學者秦江南（Jonathan Czin）告訴法新社：「我不期待這次會談能產生太多成果。從很多方面來看，這次會談將重演川普5月訪問北京的情況，當時外界真正關注的，是兩位領導人表面上所展現出的良好關係。」

隨著AI帶來的風險成為全球頭條，川普與習近平預料將聚焦是否合作制定監管措施，或放慢AI發展速度。

北京大學教授王棟指出，任何重大協議「目前在政治上都難以實現」，因為中美雙方都擔心在AI主導權競賽中落後。

王棟也表示，外界對中國可能入侵台灣的擔憂，仍是華府與北京之間最敏感的議題。

伊朗問題也將成為討論內容。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）預計本週末與中國國務院副總理何立峰會面進行峰會前的磋商，內容包括討論伊朗制裁問題。

對於有報導稱中國相關實體向伊朗提供衛星影像、協助攻擊位於約旦的一處美軍基地，川普則淡化相關說法，表示習近平「表現得相當合理，我們也在監視他們」。

至於貿易問題，經濟學人資訊社（EconomistIntelligence Unit）資深分析師蘇月（Yue Su）表示，美中在關稅、農產品採購以及部分出口管制方面，「仍有取得進展的空間」。

然而，川普一如過去多次情況，看起來似乎更重視與強大外國領袖會面的場面與視覺效果，而不是實質成果。

前美國副國務卿、現任亞洲集團（The Asia Group）董事長坎貝爾（Kurt Campbell）表示：「與其說這是一場峰會，不如說是一場秀，是為了讓大眾廣泛觀看而設計的。」

川普要求在白宮南草坪興建一座新的花崗岩直升機停機坪，並希望趕在習近平訪美前完工。習近平此行還將獲邀參加盛大的國宴。

讓川普唯一感到失望的是，正在施工、造價達4億美元的白宮宴會廳無法及時完工。不過，他曾表示，完工後的宴會廳將「超越」北京人民大會堂；習近平今年5月訪問北京時，正是在人民大會堂接待川普。

然而，這次川習會可能出現的一項具體成果，是宣布舉行更多高層峰會。

川普與習近平預計11月在深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）再次會面；川普預料也將邀請習近平參加12月在他於邁阿密多羅（Doral）度假村舉行的20國集團（G20）峰會。