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日相高市新內閣將上路 多名主要閣員預計留任

中央社／ 東京17日綜合外電報導

日本首相高市早苗今天將進行內閣改組。日媒指出，內閣官房長官、外務大臣、財務大臣、防衛大臣等主要閣員將留任，以維持團隊的骨架；而日本維新會將首度派人入閣。

「日本經濟新聞」與「朝日新聞」等日媒報導，這將是高市去年10月上台後，首度調整內閣人事，成立第2次高市改造內閣。她將繼續著重穩定度與答辯能力，以便實現政策。

內閣官房長官木原稔、外務大臣茂木敏充、財務大臣片山皋月、防衛大臣小泉進次郎、經濟產業大臣赤澤亮正、日本成長戰略擔當大臣城內實、厚生勞動大臣上野賢一郎預計留任。

為了使高市政府穩定運作，自民黨的執政聯盟夥伴日本維新會，將首度派人進入內閣，高市預計起用日本維新會前幹事長中司宏擔任規制改革等相關大臣。

此外，高市計劃延攬眾議員簗和生出任農林水產大臣。簗和生為舊安倍派，曾在自民黨「小金庫」事件中，未如實申報1746萬日圓的政治獻金，曾因此遭自民黨懲處，被停止黨職6個月。

另外，高市也規劃延攬參議員古川俊治首度進入內閣。他同時也是醫師、律師，以及企業管理碩士，曾經率領自民黨COVID-19防疫政策小組。

高市政府預計在秋季的臨時國會，提出消費稅減稅的相關法案，並規劃於今年底修訂國家安全保障戰略等安保相關3文件。

而在內閣改組之前，高市昨天已經調整自民黨內一級主管人事，副總裁麻生太郎、幹事長鈴木俊一、政調會長小林鷹之、選對委員長西村康稔等要職續任。

內閣官房長官木原稔下午宣布新的閣員名單後，新團隊將前往皇居出席閣僚認證儀式。高市則會在傍晚召開記者會。

內閣 高市 茂木敏充 高市早苗

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