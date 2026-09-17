暖化衝擊喜馬拉雅山 尼泊爾洪災增至6150人失聯

尼泊爾災害管理當局今天表示，在對災區進行資料收集與核實後，已將8月26日洪災的失聯人數大幅上修至6150人，政府將這場災難歸咎於暖化對喜馬拉雅山造成的嚴重衝擊。

災害管理當局發言人瑪哈特（Shanti Mahat）向法新社表示：「我們一直在從各區辦公室收集失聯人口的詳細資訊，並在核實後上修數據。」前一天通報的失聯人數為5179人。

根據尼泊爾災害管理當局，目前已獲尋1403具遺體，其中105具的身分已獲確認。尼泊爾國營媒體報導，在中國境內，死亡人數為43人，失聯人數為519人。

尼泊爾與中國邊界發生致命冰川山體崩塌事件，死亡人數合計達1446人，另有至少6669人失聯。失聯者中含數百名外籍人士，包括觀光客與朝聖者。

這場洪災的規模之大，目擊者表示為前所未見，尼泊爾政府將矛頭指向全球氣溫上升對喜馬拉雅山脈造成的嚴重衝擊。尼泊爾估計，這場致命洪災的重建費用將高達47.8億美元（約新台幣1522億元）。

尼泊爾是一個以農村為主、人口約3000萬的國家，相較於工業化國家，尼泊爾排放的溫室氣體量僅占一小部分。總理夏哈（Balendra Shah）下週將首度以領導人身分出訪，在聯合國大會針對這個迫切議題發表演說。

科學家今天表示，氣候變遷是造成中尼邊境發生致命冰川崩塌的重要因素。然而，世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）科學家指出，這場災難不是由單一極端天氣事件引發，而是由長期暖化、冰川退縮、永凍土融化與地質不穩定交織而成的「複合危機」所致。

世界氣候歸因組織在報告中指出：「持續不斷的暖化使喜馬拉雅山高海拔山區的凍結線高度升高，讓深埋岩層的冰層與永凍層暴露於更高且更長的融化溫度中，進而削弱山坡結構。」

8月26日，一大片岩石與冰川從朗當利龍峰（Langtang Lirung）崩落，引發大量洪水、冰塊與碎石沖到下流，摧毀沿途社區與基礎設施。

報告共同作者、烏得勒支大學（Utrecht University）山區水文學家伊梅澤爾（Walter Immerzeel）表示，這個區域正在經歷「根本、不可逆轉的轉變」，冰川退縮、永凍土層退化正在破壞山體穩定性。

伊梅澤爾向媒體表示：「我們的結論是，這是一處地質脆弱的山坡，可能因2015年地震而變得脆弱，但冰川退縮退與永凍土崩解，又進一步破壞山坡穩定性。」