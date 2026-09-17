歐盟向加拿大招手來當「準會員」 川普撂狠話：若有敵意就祭高關稅

美國總統川普警告，如果歐盟讓加拿大成為「準會員」，而他認定此舉帶有「敵意」，就會對歐盟祭出高關稅。這項威脅不僅給美歐去年才達成的貿易協議添加變數，也使美加貿易戰的火藥味更濃。

川普周三形容歐盟的邀請「可笑」，再次批評加拿大是「糟糕的貿易夥伴」。他說，歐洲若是「出於善意」就沒問題，但如果「出於惡意」，美國會對歐洲課徵非常高的關稅，甚至停止部分貿易。

歐盟執委會主席范德賴恩周三在法國史特拉斯堡發表歐盟盟情咨文時，提議讓加拿大成為歐盟史上第一個準會員，拉近雙方關係。加國總理卡尼當時在場。

但歐盟目前並沒有「準會員」的制度，這項構想要如何落實、需經過哪些程序，目前並無定案。至於準會員享有哪些權利、承擔哪些義務，也沒有明確答案，相關談判可能耗時數年之久。

卡尼表示，加拿大並不是想加入歐盟，而是與歐盟建立一種獨特的聯盟關係，加強經貿往來。他的目標是在10年內將非美國市場的貿易額提高一倍，逐步降低長期高度依賴美國市場的局面。目前美國吸收加拿大約72%的出口。

川普的強硬回應正值美加大打貿易戰。雙方上月貿易談判破裂後，川普對大約200億美元的加拿大進口商品課徵50%關稅，加拿大則祭出規模大致相當的反制關稅，川普後來又進一步限制加拿大商品參與美國聯邦政府採購，使雙方摩擦再升一級。