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降低對美依賴 加拿大申請加入英主導聯合遠征軍
加拿大總理卡尼（Mark Carney）辦公室今天表示，加拿大為尋求推動國防關係多元化、降低對美國的依賴，已正式申請加入由英國領導的聯合遠征軍軍事聯盟。
路透社報導，聯合遠征軍（Joint ExpeditionaryForce）軍事聯盟是由10個北大西洋公約組織（NATO）成員國組成的快速反應軍事夥伴關係。
卡尼辦公室在聲明中表示：「總理卡尼宣布，加拿大已正式申請加入聯合遠征軍，並歡迎英國支持加拿大參與這項重要倡議。」
加拿大本身已是北約成員國，目前正尋求與歐洲國家建立更緊密的軍事合作，以期降低對美國的依賴。
卡尼稍早在英格蘭北部與英國首相柏南（AndyBurnham）會面。
卡尼辦公室表示，兩人討論透過全球作戰空中計畫（GCAP）推動國防工業合作的機會。加拿大今年7月以觀察員身分加入這項先進戰鬥機計畫。
聯合遠征軍成員國包括丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、冰島、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、挪威、瑞典及英國。
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