川習二會可能談什麼？估關稅、AI、台灣議題等「六大重點」

川習二會預計24日登場，美國總統川普早前表示，將和大陸國家主席習近平討論「幾乎所有議題」。據香港經濟日報報導，預計關稅、農產品、AI和伊朗問題是重點，台灣議題一定會被討論，中方將繼續向美施壓。

報導稱，一是關稅問題。彭博引述消息人士指，中美正討論削減部份商品關稅，包括美國對中國出口的能源和農產品，可能表明下周的兩國領袖峰會，有望促成雙方延長持續一年的貿易休戰。

報導指，雙方會談亦可能就降低中國輸美、供廠商使用的原材料關稅達成協議，相關舉措預料按早前一項涉及約300億美元貿易的對等削減關稅計劃執行，部分中國商品將適用最惠國稅率。

二是農產品。據悉，大陸國有糧食貿易商中糧集團（COFCO）的代表可能隨習近平訪美，會見美國總統川普。中國正推進每年採購2,500萬噸美國大豆的承諾，今年已過半；白宮5月稱，北京另承諾每年採購至少170億美元美國農產品，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）預期訪問期間將有農業相關公告。

三是AI安全。中美AI競爭持續升溫，《日經亞洲》引述消息人士報導，美國準備在元首峰會向中國拋出AI安全相關議題。預計美方會在峰會中再提對中國AI企業惡意「蒸餾」美國尖端模型的指控。此前傳中美將在月中舉辦AI風險對話。

四是伊朗問題。美國財長貝森特（Scott Bessent）15日到國會出席聽證會時指，兩國元首會晤期間，將繼續討論伊朗戰事，以及中國和伊朗之間的資金聯繫，美方官員一直與中方官員就打擊支持伊朗的國家進行討論。

五是台灣問題。共同社13日引述多名熟悉中美關係消息人士稱，中國大陸已經要求美國在元首會晤前，不要批准對台軍售，否則中方有意取消元首會面；川普則回應不擔心習近平取消峰會。中方多次強調台灣問題是中美關係的紅線，預計川習二會將繼續對美施壓。

六是稀土出口管制。路透4日引述消息人士表示，一些中國稀土供應商因憂心北京方面祭出懲罰措施，而拒絕向美國出貨，此事凸顯，習近平訪問華府前數周，美國取得這類關鍵材料的管道仍是問題。美方人士稱，由於該問題持續存在，已被列入習近平24日訪美前的議程籌備事項。路透又指，中國是稀土金屬「釔」的主要供應者，而美國需要釔，中國去年中起未出口釔至美國，之後供應極不穩定，預計美方將繼續就稀土供應與中國交涉。