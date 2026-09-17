快訊

我亞運代表團中繼站帆布遭損毀 「國家」2字被塗…運動部：勿製造對立

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳳選情受牽動

42歲台男日本偷拍被逮！更衣室架手機錄裸體 行跡可疑遭識破

聽新聞
0:00 / 0:00

川習二會可能談什麼？估關稅、AI、台灣議題等「六大重點」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
今年5 月14日，大陸國家主席習近平在人民大會堂主持歡迎儀式，歡迎美國總統川普來訪。新華社
今年5 月14日，大陸國家主席習近平在人民大會堂主持歡迎儀式，歡迎美國總統川普來訪。新華社

川習二會預計24日登場，美國總統川普早前表示，將和大陸國家主席習近平討論「幾乎所有議題」。據香港經濟日報報導，預計關稅、農產品、AI和伊朗問題是重點，台灣議題一定會被討論，中方將繼續向美施壓。

報導稱，一是關稅問題。彭博引述消息人士指，中美正討論削減部份商品關稅，包括美國對中國出口的能源和農產品，可能表明下周的兩國領袖峰會，有望促成雙方延長持續一年的貿易休戰。

報導指，雙方會談亦可能就降低中國輸美、供廠商使用的原材料關稅達成協議，相關舉措預料按早前一項涉及約300億美元貿易的對等削減關稅計劃執行，部分中國商品將適用最惠國稅率。

二是農產品。據悉，大陸國有糧食貿易商中糧集團（COFCO）的代表可能隨習近平訪美，會見美國總統川普。中國正推進每年採購2,500萬噸美國大豆的承諾，今年已過半；白宮5月稱，北京另承諾每年採購至少170億美元美國農產品，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）預期訪問期間將有農業相關公告。

三是AI安全。中美AI競爭持續升溫，《日經亞洲》引述消息人士報導，美國準備在元首峰會向中國拋出AI安全相關議題。預計美方會在峰會中再提對中國AI企業惡意「蒸餾」美國尖端模型的指控。此前傳中美將在月中舉辦AI風險對話。

四是伊朗問題。美國財長貝森特（Scott Bessent）15日到國會出席聽證會時指，兩國元首會晤期間，將繼續討論伊朗戰事，以及中國和伊朗之間的資金聯繫，美方官員一直與中方官員就打擊支持伊朗的國家進行討論。

五是台灣問題。共同社13日引述多名熟悉中美關係消息人士稱，中國大陸已經要求美國在元首會晤前，不要批准對台軍售，否則中方有意取消元首會面；川普則回應不擔心習近平取消峰會。中方多次強調台灣問題是中美關係的紅線，預計川習二會將繼續對美施壓。

六是稀土出口管制。路透4日引述消息人士表示，一些中國稀土供應商因憂心北京方面祭出懲罰措施，而拒絕向美國出貨，此事凸顯，習近平訪問華府前數周，美國取得這類關鍵材料的管道仍是問題。美方人士稱，由於該問題持續存在，已被列入習近平24日訪美前的議程籌備事項。路透又指，中國是稀土金屬「釔」的主要供應者，而美國需要釔，中國去年中起未出口釔至美國，之後供應極不穩定，預計美方將繼續就稀土供應與中國交涉。

川習 關稅 台灣議題 習近平 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川習會前先交鋒AI 黃仁勳將出席川習國宴

川習二會AI過招／美中AI會談 習訪美前談得成？

川習會將登場 北京學者：美中關係未來數年會保持穩定

川習會評估 高盛：中美貿易料有進展

相關新聞

血腥掃毒戰釀萬死涉反人類罪！杜特蒂首現身ICC 爆嚴重失憶不記得川普

BBC報導，菲律賓前總統杜特蒂因血腥反毒戰爭涉嫌犯下危害人類罪，16日首度現身荷蘭海牙國際刑事法院。81歲的他自18個月前在馬尼拉遭逮捕後，過去僅透過視訊出庭，這次終於親自露面。不過，杜特蒂究竟能否接受審判仍是最大爭點，辯方稱他記憶力嚴重衰退，甚至以為自己還活在2007或2008年，連美國總統川普的名字都想不起來。

川習二會可能談什麼？估關稅、AI、台灣議題等「六大重點」

川習二會預計24日登場，美國總統川普早前表示，將和大陸國家主席習近平討論「幾乎所有議題」。據香港經濟日報報導，預計關稅、農產品、AI和伊朗問題是重點，台灣議題一定會被討論，中方將繼續向美施壓。

暖化衝擊喜馬拉雅山 尼泊爾洪災增至6150人失聯

尼泊爾災害管理當局今天表示，在對災區進行資料收集與核實後，已將8月26日洪災的失聯人數大幅上修至6150人，政府將這場災...

歐盟向加拿大招手來當「準會員」 川普撂狠話：若有敵意就祭高關稅

美國總統川普警告，如果歐盟讓加拿大成為「準會員」，而他認定此舉帶有「敵意」，就會對歐盟祭出高關稅。這項威脅不僅給美歐去年才達成的貿易協議添加變數，也使美加貿易戰的火藥味更濃。

AI毀滅人類？沒人能把它關回去 反其道而行可能是正解

當AI安全研究者開始辭職，Anthropic執行長公開主張放慢發展速度，美國總統川普斥為「騙局」並且找輝達執行長黃仁勳背書。紐時專欄作家Bret Stephens取奧本海默觀看核試後所引用的《薄伽梵歌》為意象，以「Has AI Become Death, Destroyer of Worlds?」為題，追問一個更難迴避的問題：如果各國都不可能真正踩煞車，社會應該如何在加速中建立安全邊界？

AI巨頭提末日論是模糊焦點？專家：公司高層應負責

美國AI巨頭警告AI發展速度太快，可能失控，呼籲放慢腳步，但專家指這種說法是模糊焦點，他們認為AI本身不會失控，只有AI公司能讓AI失控，因此解方不是限制AI發展，而是要求AI公司高層負起責任，包括法律責任，以防止AI失控。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。