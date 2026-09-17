川習會將登場 北京學者：美中關係未來數年會保持穩定

中國國家主席習近平預計24日訪問華府並與美國總統川普舉行會談，有學者呼籲美中為雙邊關係注入更多建設性；北京學者達巍則認為，兩國關係不像3年前那般悲觀，未來數年會保持穩定。

新加坡聯合早報今天報導，香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年昨天在北京香山論壇聚焦「多極化趨勢與國際關係」的分組會議指出，「穩定是當今世界最稀缺的資源」，要達成穩定首先要避免大國之間發生衝突。

他認為，中美已經是事實上的G2（兩個超級大國），「如果中美關係穩了，世界秩序大體上是穩的，如果中美關係不穩，天下就會大亂」。

川普今年5月訪北京，美中達成構建「建設性戰略穩定關係」的共識。鄭永年認為，這個共識需要深化，而對話則非常重要。

習近平預計24日訪美，兩國元首今年底前還可能在APEC峰會和G20峰會上會面。

對於即將登場的川習峰會，北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍在香山論壇「大國關係與戰略穩定」的分組會議回應與會者提問時說，雙方官員可能在峰會前會面，針對與關稅、稀土、延長貿易休戰相關議題談出一些成果，雙方可能承諾參與在對方國家舉辦的APEC和G2峰會，或許會有關於人工智慧（AI）的初步對話，但整體成果預計有限。

不過，達巍表示，中美元首預計今年碰面4次，「即便每次成果有限，4次下來也是挺不錯的」。

對於兩國關係，達巍表示不像3年前那麼悲觀，並認為未來幾年會保持穩定。

他說，希望中美能為當下的兩國關係注入更多「建設性議程」，但川普政府不是一個傳統的美國政府，「美國的決策過程使得我們很難取得更多成就」。

參加同場論壇的美國昆西國家事務研究所東亞項目高級研究員史文在會上也指出，戰略穩定並非單一大國能實現的目標，需要各個大國共同構建。

他說，這需要中美兩國政府都展示實際成效，減少危險互動，建立有效危機溝通，建設更可預期的經濟關係和看得見的合作；除了兩國元首，政府官員、立法機關、專家、商人和民眾也需要給予支持。

史文也指出，另一個問題是，隨著自身實力增長，中國是否準備好在這一進程中展現克制與包容。

他說，要建立具有建設性且持久的戰略穩定，「最佳途徑是讓它制度化」，雙方可從小範圍的互惠協議著手，並吸納其他相關國家參與且逐步形成慣性，「使得繼任政府若要扭轉或廢棄這些安排，將面臨高昂的代價」。