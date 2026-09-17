川普傳邀波灣6國領袖下周會面 密商美伊戰後計畫

政治新聞網站Axios引述3名直接知情人士報導，美國總統川普預計22日在紐約聯合國大會場邊，與波斯灣國家領袖舉行會議，討論美伊戰爭下一步及戰後布局。川普政府目前正研擬一套戰後計畫，預計在11月期中選舉後定案。

知情人士透露，川普預計與波斯灣合作理事會（GCC）6個成員國的領袖或外交部長會面，包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林、科威特及阿曼。美國國務院16日已發出首波邀請，其中一名消息人士表示，與會範圍仍可能擴大，納入其他阿拉伯及穆斯林國家領袖。白宮拒絕置評。

去年聯大期間，川普曾召集8個阿拉伯及穆斯林國家領袖，向他們提出加薩和平計畫草案，並在一周後正式對外公布。

這場會議預料將聚焦美方對伊朗戰後戰略的構想。多個波斯灣國家境內設有美軍基地，在美伊戰爭期間不僅遭到伊朗大規模攻擊，也因石油及天然氣出口受阻蒙受重大經濟損失，因此戰後安全與區域安排攸關各國利益。

川普16日談及伊朗戰事時表示，「希望我們正朝戰爭結束邁進」，並再次聲稱伊朗希望達成協議，強調美方是直接從伊朗方面獲得這項訊息。

另一方面，以色列總理內唐亞胡也希望趁聯大期間在紐約與川普會面，但一名以色列消息人士透露，目前雙方尚未排定會晤。