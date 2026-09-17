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川普嗆加拿大想當歐盟準會員很可笑！威脅祭高關稅停止部分貿易

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普16日抵達北卡羅來納州加斯托尼亞（Gastonia）出席造勢活動。美聯社
美國總統川普16日抵達北卡羅來納州加斯托尼亞（Gastonia）出席造勢活動。美聯社

歐盟執委會主席范德賴恩16日在法國史特拉斯堡發表年度咨文，表示加拿大有望成為歐盟第一個「準會員」。美國總統川普被問及此事時直言：「我認為這很可笑。」

根據美聯社報導及白宮X官方帳號Rapid Response 47釋出的影片，川普稱：「加拿大一直是個糟糕的貿易夥伴。」他並警告：「如果我認為這在任何程度上都是敵對行為，我會課徵非常嚴厲的關稅，或者在很多領域停止與歐洲貿易。」

川普接著表示：「如果歐洲讓加拿大成為準會員是出於善意，那沒問題。如果是惡意，我們會對歐洲課徵非常高的關稅。」

【中央社／華盛頓16日專電】

近期加拿大與美國的貿易戰升溫，促使加拿大在戰略上加速轉向其他貿易夥伴，歐盟期盼加國成為首位「準會員」。美國總統川普今天表示，這很可笑，並說若這是敵對行為，將對歐洲加徵嚴厲的關稅或停止和歐洲在許多方面的貿易。

川普（Donald Trump）今天飛抵北卡羅萊納州後接受媒體聯訪，被問及加拿大可能成為歐洲聯盟（EU）「準會員」（associate member）一事時表示，「這很可笑」，並批評，加拿大是糟糕的貿易夥伴。

川普還說，若他認為這是一種敵對行為，將會加徵嚴厲關稅或停止和歐洲在許多方面的貿易。如果歐洲是帶著好意而這樣做，那沒關係，但若是惡意，美國將對歐洲徵收高額關稅。

自川普2025年初重返白宮以來，加拿大與美國的關係急遽惡化，雙方在貿易及其他議題上意見分歧。外媒報導，美加貿易爭端使得數以百億計美元的跨境貿易遭加徵關稅。

美加關係緊張之際，外電報導，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）16日在法國史特拉斯堡發表年度盟情咨文時，向出席的加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，「我希望與您合作，為加拿大成為歐盟首位準會員開啟大門」。

卡尼日前向媒體表示，加國正尋求與歐盟建立「獨特聯盟」，但無意成為歐盟會員。

歐盟 加拿大 川普

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