歐洲議會議員聲援香港民主人士 促歐盟追究相關責任

多位歐洲議會議員在今天的全體會議中聲援近日遭香港法院判刑的香港支聯會前主席李卓人、前副主席鄒幸彤等人。他們批評，香港的基本自由正遭到瓦解並成為中國的外交政策工具，歐盟除了關切並維護人權外，更應追究相關責任。

歐洲議會的全體會議在法國史特拉斯堡（Strasbourg）舉行，於傍晚登場的辯論環節，其中一項題目聚焦於香港日益惡化的新聞自由與言論自由。

歐洲議會議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）發言時指出，由於「國安法」被濫用，香港的基本自由正遭到系統性瓦解，獵人書店經營者黃文萱是最新受害者。於此同時，壹傳媒創辦人黎智英和許多支持民主的人士，仍被關在監獄裡

她說，中國不斷違反國際義務，香港已淪為北京的外交政策工具、成為規避歐盟對俄羅斯制裁的管道，更成了一個不再有任何民主空間的地方。

萊克斯曼呼籲歐盟執委會和比利時政府，重新審視香港駐布魯塞爾經濟貿易辦事處的地位，並限制其進入歐洲的各機構。

緊接著發言的歐洲議會議員阿爾瑙托格盧（SakisArnaoutoglou）一開始便強調，賣書並不是犯罪，悼念天安門事件的罹難者也不會對國安造成威脅。然而，李卓人、鄒幸彤、黃文萱、黎智英，及支聯會另一位前副主席何俊仁等人的案件顯示出香港的基本自由如何「被入罪」。

他要求立即且無條件釋放所有因和平行使權利而遭拘留的人士、撤銷所有指控，並廢除具壓迫性的國安法。

阿爾瑙托格盧強調，人權必須是歐中關係的核心，中國必須履行其對香港權利與自由的承諾。歐洲不能僅表達關切，需要持續在各層級提出這些案件、強化外交層面的監控，保護正面臨跨國鎮壓的人士。

歐洲議會議員奧什特列維丘斯（Petras Auštrevičius）強調，歐洲若保持沉默無疑是背叛自身核心價值與理念。歐盟各機構及成員國應密切關注香港與中國境內持續發生的政治迫害，並追究當局責任。

後續也有多位來自不同國家的議員接力發言，聲援香港並呼籲重視人權問題。

在所有議員結束發言後，歐盟國際夥伴關係執行委員西凱拉（Jozef Síkela）發表談話重申，歐盟多次就香港局勢發展表達關切，不僅在公開場合，也在與中國及香港當局會晤時提出。歐盟再次呼籲中國與香港恪守「中英聯合聲明」及「香港基本法」，尊重各項國際承諾，並維護「一國兩制」原則。