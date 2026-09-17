CNN：川普團隊考慮川習會期間 安排AI領袖場邊會議

中國領導人習近平將赴美進行國是訪問，多家大型科技與人工智慧（AI）企業高層也將赴華府與會。消息人士向CNN透露，部分川普官員考慮趁此機會，安排在場邊舉行AI領袖會議。

消息人士向美國有線電視新聞網（CNN）透露，多家大型科技與AI公司執行長，預定下週前往華府參與習近平的國是訪問，部分川普官員考慮趁此安排場邊會議，討論AI未來發展及其伴隨風險，但目前尚未排定任何時間，亦無敲定任何會議事項。

消息人士說，若這場會面成真，美國總統川普是否出席目前並不清楚，但習近平預計不會參加。

川普政府官員告訴CNN：「政府定期與前沿AI實驗室保持聯繫，持續與科技業互動，鞏固美國在AI領域的主導地位，確保美國民眾安全。」

Meta、Anthropic、Google及SpaceXAI，均未回應置評請求。

消息人士指出，OpenAI執行長阿特曼（SamAltman）以及輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，都在川習會的國宴名單之列，兩人可能會在場邊會議中出現。

OpenAI全球事務長黎漢（Chris Lehane）今天上午接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時證實，阿特曼將出席國宴。

多名業界領袖公開表達對AI不受控制的憂慮，包括阿特曼、Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）以及SpaceXAI的馬斯克（Elon Musk）。但川普對此不以為然，部分原因是憂心放緩AI成長腳步，恐讓中國得利。

川普在他的「真實社群」貼文表示：「目前正出現一場針對AI和資料中心的病態陰謀論，唯一因此感到高興的就是中國。」

鑑於川普及其他共和黨高層著眼於超前北京，即使習近平不直接與會，在川習會前後安排此類會面，仍可能形成尷尬局面。

不過部分國會議員仍期盼這樣的會面能成為起點，讓美中兩國在AI發展達成某種協議，防止軍備競賽。

阿特曼上週告訴「財星雜誌」（Fortune），他認為若川普與習近平能就AI發展達成某種協議，兩人應共同獲頒諾貝爾和平獎。

阿特曼說：「即使美中兩國僅就這項技術的發展，在某些共同標準與測試上達成共識，我認為這都會是雙方共同交出的一項了不起成就。」

聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）先前曾表示，正在籌畫川普與AI企業高層的會面，但他昨天告訴CNN，這場會面的時間點如果與習近平來訪相近，純屬巧合。

強生拒絕透露會面是否已排定時間，但告訴記者：「我想是下週。」

川普曾與輝達執行長黃仁勳談過這項議題，黃仁勳公開對AI末日預言抱持懷疑。

黃仁勳14日在洛杉磯一場高峰會演講時，川普曾經致電，黃仁勳隨後開啟擴音讓現場都能聽見談話內容。川普在電話中表示，叔叔曾在麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）任教，他對這項議題並不陌生。

川普說：「我對AI也有瞭解」。「機器人不會接管一切，AI也不會接管全世界。整件事都是騙局。」