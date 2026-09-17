快訊

假借投資石垣島和牛與綠電…「安盛」8年吸金6億 2負責人聲押禁見

iPhone 18 Pro勃根地紅開箱！可變光圈相機首登場 拍照編輯玩法大進化

聽新聞
0:00 / 0:00

CNN：川普團隊考慮川習會期間 安排AI領袖場邊會議

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

中國領導人習近平將赴美進行國是訪問，多家大型科技與人工智慧（AI）企業高層也將赴華府與會。消息人士向CNN透露，部分川普官員考慮趁此機會，安排在場邊舉行AI領袖會議。

消息人士向美國有線電視新聞網（CNN）透露，多家大型科技與AI公司執行長，預定下週前往華府參與習近平的國是訪問，部分川普官員考慮趁此安排場邊會議，討論AI未來發展及其伴隨風險，但目前尚未排定任何時間，亦無敲定任何會議事項。

消息人士說，若這場會面成真，美國總統川普是否出席目前並不清楚，但習近平預計不會參加。

川普政府官員告訴CNN：「政府定期與前沿AI實驗室保持聯繫，持續與科技業互動，鞏固美國在AI領域的主導地位，確保美國民眾安全。」

Meta、Anthropic、Google及SpaceXAI，均未回應置評請求。

消息人士指出，OpenAI執行長阿特曼（SamAltman）以及輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，都在川習會的國宴名單之列，兩人可能會在場邊會議中出現。

OpenAI全球事務長黎漢（Chris Lehane）今天上午接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時證實，阿特曼將出席國宴。

多名業界領袖公開表達對AI不受控制的憂慮，包括阿特曼、Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）以及SpaceXAI的馬斯克（Elon Musk）。但川普對此不以為然，部分原因是憂心放緩AI成長腳步，恐讓中國得利。

川普在他的「真實社群」貼文表示：「目前正出現一場針對AI和資料中心的病態陰謀論，唯一因此感到高興的就是中國。」

鑑於川普及其他共和黨高層著眼於超前北京，即使習近平不直接與會，在川習會前後安排此類會面，仍可能形成尷尬局面。

不過部分國會議員仍期盼這樣的會面能成為起點，讓美中兩國在AI發展達成某種協議，防止軍備競賽。

阿特曼上週告訴「財星雜誌」（Fortune），他認為若川普與習近平能就AI發展達成某種協議，兩人應共同獲頒諾貝爾和平獎。

阿特曼說：「即使美中兩國僅就這項技術的發展，在某些共同標準與測試上達成共識，我認為這都會是雙方共同交出的一項了不起成就。」

聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）先前曾表示，正在籌畫川普與AI企業高層的會面，但他昨天告訴CNN，這場會面的時間點如果與習近平來訪相近，純屬巧合。

強生拒絕透露會面是否已排定時間，但告訴記者：「我想是下週。」

川普曾與輝達執行長黃仁勳談過這項議題，黃仁勳公開對AI末日預言抱持懷疑。

黃仁勳14日在洛杉磯一場高峰會演講時，川普曾經致電，黃仁勳隨後開啟擴音讓現場都能聽見談話內容。川普在電話中表示，叔叔曾在麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）任教，他對這項議題並不陌生。

川普說：「我對AI也有瞭解」。「機器人不會接管一切，AI也不會接管全世界。整件事都是騙局。」

川習會 川普 CNN

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川習會預計觸及AI議題 貝森特週末先會何立峰

傳黃仁勳將出席下周川習會國宴！美中休兵將到期 最後一輪可能談判曝

美眾議長強生：AI發展若放慢恐讓陸受益 白宮將召集AI巨頭開會

AI創新、安全只能二選一？黃仁勳稱是假命題 傳將參加川習國宴

相關新聞

川習會前先交鋒AI 黃仁勳將出席川習國宴

科技巨頭議論人工智慧（ＡＩ）潛在風險之際，路透十五日報導引述知情人士表示，輝達執行長黃仁勳預計出席下周「川習會」國宴。另一方面，隨著美中貿易休兵將屆滿一年，美國財政部長貝森特預計廿日先在紐約會晤中國大陸國務院副總理何立峰，進行川習會前最後一輪談判，預料將討論ＡＩ議題。

批美雙標 陸官媒：AI非大國專利 若打擊陸企將反制

對於美國指責中國大陸人工智慧（ＡＩ）企業對美開展「工業化規模」蒸餾，人民日報昨刊文稱，人工智慧不是大國的專利，堅決反對美國在ＡＩ領域推行科技霸權、算力壟斷，美國若打擊陸企，中方將採措施予以反制。

合作升級 范德賴恩：盼加國成歐盟準會員

歐盟執委會主席范德賴恩十六日在法國史特拉斯堡發表年度咨文，表示加拿大有望成為歐盟第一個「準會員」，並主張歐盟應建立類似北約機制，應對日益增加的無人機事件與破壞行動。

油價破100美元全球連鎖爆 停電、罷工全來了

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：油價破百美元 全球恐從能源危機走向政治危機 頭條二：川普挺AI與資料中心 MAGA基本盤罕見反彈 頭條三：美嚇阻伊朗失靈 波灣國家另尋出路

歐盟對加拿大敞開大門 執委會主席表態接納第一個準會員國

歐盟執委會主席范德賴恩16日表示，歐盟正對加拿大敞開大門，將接納加國成為這個27國集團中第一個準會員國。這也凸顯出面對川普政府的敵對姿態，美國的傳統盟友彼此之間正建立新的關係。

美國海軍 擬採購日韓軍艦

日經亞洲報導，多名美國海軍官員透露，美國海軍正考慮採購日本與南韓等盟國建造的軍艦，目的是在中國海軍高速擴張之際加快擴充美軍艦隊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。