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全球34國民調：民眾支持國際合作 對美中領導不放心

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

根據涵蓋全球34國逾3萬5000人的最新民調，全球民眾持續支持國際合作，對國際機構的信任度也在上升，但民眾對由美國中國擔任全球領導者不放心。事實上，許多人甚至將兩國視為威脅。

路透社報導，這項調查由洛克斐勒基金會（Rockefeller Foundation）委託，於7月21日至8月5日在34國進行，共訪問逾3萬5000人。這份調查反映受訪者對經濟發展與安全挑戰抱持悲觀看法，近70%認為過去一年來世界情勢惡化。

僅38%的受訪者認為，未來5年本國經濟將有所改善。印度和中國這兩大經濟體的樂觀程度大降，其中印度下降26個百分點至50%，中國則下滑16個百分點至56%。

儘管普遍感到悲觀，但57%的受訪者表示，各國應合作解決安全等全球性挑戰，即使這意味著必須犧牲部分國家利益。此一比例高於去年調查的55%。

這項民調在下週紐約聯合國大會前公布，中東戰爭至今已持續近7個月，擾亂全球能源市場、拖累經濟成長並推升通膨。

在此之前，美國總統川普（Donald Trump）對幾乎所有國家的進口商品全面加徵關稅，全球已歷經一年動盪。

美國與以色列2月28日對伊朗發動戰爭後，伊朗隨即關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），這條海峽承載全球20%的石油運輸，相關戰火已擴大至黎巴嫩、葉門及沙烏地阿拉伯等國家，進一步推升油價。

這份民調顯示，受訪者對由美國或中國擔任全球領導者感到不放心，有61%受訪者支持各國在排除美中這全球兩大經濟體的情況下共同合作。

民調 美國 中國

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