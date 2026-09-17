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瑞典大選開票99% 公共電視台宣稱中左翼反對黨險勝

中央社／ 斯德哥爾摩16日綜合外電報導

瑞典公共電視台（SVT）今天報導，瑞典國會大選開票達99%，社會民主黨領袖安德森領導的中左翼反對陣營，預計將以極微小優勢，擊敗現任總理克里斯特森所組的右翼聯盟。

路透社報導，台灣時間凌晨0時47分，兩大陣營之間相差2萬6169票，但僅剩不到1%選區尚未開出。社會民主黨（Social Democrats）領袖安德森（MagdalenaAndersson）領導的反對陣營，可望在349席的國會中拿下175席。

瑞典公共電視台表示：「到了這個階段，翻盤可能性非常低，我們可以有把握地說，反對黨將在這次選舉中拿下最多席次。」

瑞典選務單位資料顯示，現任總理克里斯特森（UlfKristersson）領導的右翼執政陣營預計取得174席，此陣營包括極右派的瑞典民主黨（SwedenDemocrats）。

選務單位目前正在清點國內外陸續送達的遲到選票，所有選票可能要到明天才能全數計算完畢。

這場選舉雖不太可能改變瑞典親西方及支持烏克蘭的立場，但將決定克里斯特森推動的右翼強硬移民政策是否持續。

瑞典 大選 安德森

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