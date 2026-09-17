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川習會前夕 貝森特：美方願與中國討論AI共同風險

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國新聞網站Axios今天引述美國財政部長貝森特（Scott Bessent）聲明報導，貝森特表示在本週末即將登場的人工智慧會談中，美國願意與中國討論共同面臨的風險

路透社引用Axios報導指出，貝森特在聲明中表示：「美國仍是AI領域領導者，我們願意就如何避免共同風險、避免我們兩套體系一分為二進行討論。我們預期會談將涵蓋開放權重與封閉權重兩種模型。」

貝森特昨天表示，在美國總統川普與中國國家主席習近平下週會面前，他將於本週末與中國國務院副總理何立峰會晤。

路透社先前報導，美中兩國正籌畫在9月中旬川習會前夕，由層級較低的官員主持另一場會議，討論AI帶來的風險。

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