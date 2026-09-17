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美國海軍 擬採購日韓軍艦

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

日經亞洲報導，多名美國海軍官員透露，美國海軍正考慮採購日本與南韓等盟國建造的軍艦，目的是在中國海軍高速擴張之際加快擴充美軍艦隊。

美方此舉極為罕見。中國造船規模已連續十六年排名全球第一，日韓造船規模位居全球第二、第三。

根據日本防衛省統計，中國現代化驅逐艦與巡防艦數量在二○○一年至二○二六年間增加近七倍。若計算整體艦艇，美國仍以九百七十艘高於中國的七百艘，但美軍必須全球部署，若單看亞太地區，中國海軍力量正日益壯大。

多名美國海軍官員透露，華府正積極研究海外採購方案。一名官員表示，美方正研擬各種選項，以落實總統加快艦艇交付的目標，同時確保美國造船廠能獲得長期投資、技術移轉並擴充勞動力。另一名官員則坦言，美軍目前艦艇數量不足，對採購日本巡防艦抱持開放態度。

白宮八月公布重建美國海軍及造船工業基礎的備忘錄，規定外國企業若在美國興建新船廠或收購現有船廠，可先在母國建造前兩艘艦艇，再交付美國，為海外造艦開啟空間。

美國海軍研究所旗下媒體先前報導，美方目前考慮的選項包括日本、南韓及土耳其製造的巡防艦，其中日本候選艦艇據稱是三菱重工「最上級」巡防艦升級版。最上級採用高度自動化設計，能以較少艦員操作，先前更擊敗南韓、德國及西班牙競爭對手，獲澳洲皇家海軍選為下一代巡防艦。不過，能否符合美方對在地造艦及快速交付的要求，仍有待觀察。

南韓同樣被視為有力競爭者。南韓大型造船企業近年積極投資美國，南韓總統李在明七月與美國總統川普會晤時，也向川普介紹南韓造船企業，表明願意與美方合作建造海軍艦艇。土耳其則因與美國領導層關係密切，也被列入考慮。

川普政府正大力推動美國造船業復興，二○二七會計年度預算案為海軍造艦計畫編列六百六十億美元，目標建造卅四艘軍艦及支援艦艇。然而，在國內產能恢復以前，海外採購正成為華府填補缺口的選項。冷戰結束後，美國造船業逐漸萎縮，近年每年僅能建造少數商船；中國造船業則迅速擴張，目前已取得全球最大市場占有率。

日韓 美國海軍 軍艦

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