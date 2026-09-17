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高市穩政局 自民黨「黨四役」3人留任

聯合報／ 國際中心／綜合報導

日本首相兼自民黨總裁高市早苗因應自民黨幹部一年任期屆滿，十六日在黨中央召開臨時總務會，正式敲定新一輪黨內一級主管人事。高市秉持穩定政局與備戰明年黨總裁選舉考量，核心的「黨四役」三人留任，整體維持既有架構。

共同社報導，在黨中央人事方面，副總裁麻生太郎與幹事長鈴木俊一兩位麻生派要角均續任，展現高市持續借助麻生派力量鞏固權力基礎意圖。此外，政務調查會長小林鷹之、選舉對策委員長西村康稔、幹事長代行萩生田光一等人亦獲留任；總務會長則由前國對委員長梶山弘志轉任，國對委員長一職則由前官房副長官村井英樹升任。

自民黨幹事長、總務會長、政務調查會長及選舉對策委員長，負責核心黨務運作，合稱「黨四役」，這次僅總務會長換人。

高市預計十七日進行內閣改組，官房長官木原稔、外務大臣茂木敏充及防衛大臣小泉進次郎等要員預計都將留任。

然而，十六日發布的參議院自民黨黨團人事異動卻引發爭議。參院議員會長松山政司宣布撤換參院幹事長石井準一，由青木一彥接任。

這項安排引發外界高度關注，部分媒體指出，高市因不滿石井在國會審議預算案時拖延進度，加上石井成立擁有四十多名成員的內部團體「自民黨參議院俱樂部」，因而對其產生強烈戒心。

日本首相慣例由眾議院指定，自民黨參議院黨團一直極力維護獨立運作，以免淪為首相與黨中央的橡皮圖章，違反日本憲法「兩院制」互相監督制衡本意。參院黨團人事一直被視為首相的「禁區」，石井異動因此引發爭議。

面對各界質疑高市干預參院黨團人事，高市與松山均否認。高市表示，依據黨規她並無參院人事權；松山亦稱此決策是基於健康與綜合考量，與首相無關。

不過，由於執政黨目前在參院席次未過半，擁有跨黨派人脈的石井遭撤換，恐讓即將開議的臨時國會面臨更為嚴峻的立法考驗，也為明年總裁選舉埋下變數。

自民黨 高市 高市早苗

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