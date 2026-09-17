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合作升級 范德賴恩：盼加國成歐盟準會員

聯合報／ 編譯陳律安／綜合報導
歐盟執委會主席范德賴恩（左）十六日在法國史特拉斯堡歐洲議會發表年度咨文，邀請加拿大成為歐盟準會員，加國總理卡尼（右）出席聆聽。美聯社
歐盟執委會主席范德賴恩（左）十六日在法國史特拉斯堡歐洲議會發表年度咨文，邀請加拿大成為歐盟準會員，加國總理卡尼（右）出席聆聽。美聯社

歐盟執委會主席范德賴恩十六日在法國史特拉斯堡發表年度咨文，表示加拿大有望成為歐盟第一個「準會員」，並主張歐盟應建立類似北約機制，應對日益增加的無人機事件與破壞行動。

法新社報導，范德賴恩在歐洲議會向出席演說的加拿大總理卡尼指出，「我希望與您合作，為加拿大成為歐盟首位準會員開啟大門」。她表示，歐盟希望把對加拿大的關係，提升到「所能達到的最高層級」。這番話獲得議場聽眾起立鼓掌。

卡尼先前曾說，加國有意與歐盟締結「獨特的安全與經濟聯盟」，但不會尋求成為正式會員。加拿大正與美國陷入激烈貿易戰，卡尼今年稍早曾在世界經濟論壇發表演說，警告冷戰後的世界秩序正面臨「破裂而非轉型」，並強調「中等強國必須團結」。

儘管歐盟準會員國的具體權利義務尚未公開，但外交官透露，加國和歐盟預計於十月底舉行峰會，目前正致力於科技監管、貿易、關鍵礦產供應及安全防衛合作。

范德賴恩還說，歐盟需要一套類似北約的機制，應對歐洲各地的無人機事件、破壞行動及網路攻擊，其中許多事件被歸咎於俄羅斯。

她說，這套機制應效法北約創始條約第四條，允許認為自身領土受到威脅的國家召開緊急會議，「當其中一個成員國啟動這項機制，所有成員國將共同開會，協調歐洲的應對措施，遏止情勢進一步升高，並減輕相關衝擊」。

她還表示，歐盟執委會將「提出讓歐洲安全理事會成為現實的構想」，理事會將納入英國、加拿大、挪威與烏克蘭等其他國際夥伴。不過，相關細節尚未公布。

此外，范德賴恩也警告，歐盟與中國的貿易談判必須產出具體的成果，歐盟將「運用一切可用工具，以重新平衡雙邊關係」，「我們對中國的貿易逆差如今每天高達十億歐元，已達到臨界點。有人說第二波中國衝擊正迫近，但事實上已經發生了」。

另一方面，范德賴恩表示，歐盟將邀請全球幾大人工智慧（ＡＩ）實驗室進行會談，討論如何支持業界持續調整前沿技術的發展步調。她說，歐盟將與加拿大、英國等理念相近的夥伴共同行動；歐盟的「人工智慧法」則使歐盟「有能力塑造全球對這個關鍵領域的監管努力」。

歐盟 范德賴恩 加拿大

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