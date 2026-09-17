歐盟對加拿大敞開大門 執委會主席表態接納第一個準會員國

歐盟執委會主席范德賴恩16日表示，歐盟正對加拿大敞開大門，將接納加國成為這個27國集團中第一個準會員國。這也凸顯出面對川普政府的敵對姿態，美國的傳統盟友彼此之間正建立新的關係。

范德賴恩在法國史特拉斯堡發表的年度歐盟咨文中，表示歐盟希望把對加拿大的關係，提升到「所能達到的最高層級」。她說：「親愛的馬克（卡尼之名），我曾說過，我們迫切需要重新思考彼此的夥伴關係。因此，我希望與你攜手合作，為加拿大成為歐盟首個準會員國開啟大門」。

她還說，「歐洲和加拿大信奉民主。權力不屬於最強大、最富有或者聲音最大的一方。」加拿大總理卡尼也親自出席這場演說。卡尼先前曾說，渥太華當局有意與歐盟締結「獨特的安全與經濟聯盟」，但不會尋求成為正式會員。

要加深雙方關係，確實也有重大障礙。要進入歐盟，必須遵守歐盟規則、向歐盟預算繳款，並允許歐盟勞動者自由流動。加拿大官員表示，他們並不準備全盤接受所有這些條件。在此同時，約十個歐盟國家仍未批准加拿大與歐盟2017年的貿易協定。

不過為加拿大量身打造「準會員國」此一特殊頭銜，歐盟顯然要釋放出強烈信號：歐盟能突破自身邊界進行擴展，還能夠在英國脫歐後重塑。

卡尼今年稍早曾警告，「基於規則的國際秩序」，已經名存實亡，他並多次呼籲所謂的「中等國家」應團結一致，對抗世界主導經濟體的施壓和恐嚇策略。