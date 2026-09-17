批美雙標 陸官媒：AI非大國專利 若打擊陸企將反制

對於美國指責中國大陸人工智慧（ＡＩ）企業對美開展「工業化規模」蒸餾，人民日報昨刊文稱，人工智慧不是大國的專利，堅決反對美國在ＡＩ領域推行科技霸權、算力壟斷，美國若打擊陸企，中方將採措施予以反制。

美國國家安全局等政府機關日前發文，指責DeepSeek等六家陸企使用蒸餾法，提取美國企業最尖端ＡＩ模型機能，同時工業規模地技術操作，縮短ＡＩ研發時間、降低成本，從中獲益。

繼大陸商務部、外交部接連回應美方「蒸餾」等質疑後，人民日報昨發表署名「鐘聲」的文章稱，美方的指控於事無憑、於法無據，本質是將蒸餾這一業內正常的技術和商業問題政治化、工具化，並在實踐中搞雙重標準，再次暴露其在人工智能領域推行科技霸權、搞算力壟斷、打壓競爭的一貫邏輯，中方堅決反對。

文章也稱，中方鼓勵開源開放、合作共享，向包括美企在內的全球企業開放開源模型，為相關模型研發提供便利，美企有關模型研發報告也披露，其大量蒸餾中國模型。按照美方的邏輯，美國企業使用蒸餾便是「行業通行做法」，中國企業運用便是「攻擊行為」，這是赤裸裸雙標。

文章表示，美國個別人工智慧企業長期濫用競爭優勢地位，在用戶協議中設置寬泛的地域限制等「霸王條款」，試圖將中國等國家的競爭者排除在全球技術生態之外，美方奉行的依然是「只能美國獨贏，不能人類共贏」的霸權邏輯；人工智慧是人類發展的新領域，不是大國的專利，更不應淪為零和博弈的角鬥場。文章稱，中美作為人工智慧大國，應以積極負責態度處理該領域面臨的挑戰和風險，如果美方以打擊蒸餾為名，實施遏壓中國人工智慧企業的行動，損害中方正當合法權益，中方必將堅決採取反制措施。