川習會前先交鋒AI 黃仁勳將出席川習國宴

科技巨頭議論人工智慧（ＡＩ）潛在風險之際，路透十五日報導引述知情人士表示，輝達執行長黃仁勳預計出席下周「川習會」國宴。另一方面，隨著美中貿易休兵將屆滿一年，美國財政部長貝森特預計廿日先在紐約會晤中國大陸國務院副總理何立峰，進行川習會前最後一輪談判，預料將討論ＡＩ議題。

美國總統川普與中國國家主席習近平預定廿四日在華府會晤，黃仁勳出席川習國宴格外受到關注。輝達為全球ＡＩ開發商供應關鍵晶片，在ＡＩ產業舉足輕重；美國與中國目前正是推動先進ＡＩ發展的兩大力量，兩強也相互較勁。

今年五月川普訪中會晤習近平，黃仁勳原本未列入隨行名單，直到最後關頭才獲邀。當時川普專機空軍一號在阿拉斯加停留加油，黃仁勳被白宮記者目擊登機，川普隨後發文證實黃仁勳加入訪中代表團。川普與黃仁勳對ＡＩ風險立場相近，都主張加速發展，反對管制。

另一方面，金融時報報導，貝森特與美國貿易代表葛里爾將在紐約接待何立峰率領的中方代表團。除了ＡＩ，美中在稀土等議題上仍存在分歧。中國五月表示，川普與習近平已同意建立ＡＩ對話機制，川普也稱兩人在北京討論過ＡＩ護欄，但雙方此後一直未再就ＡＩ舉行高層會談。

即將屆滿一年的美中貿易休戰協議也將是談判重點，川習去年在南韓釜山會晤後，為持續數月的關稅及出口管制交鋒按下暫停鍵。當時川普同意延後實施波及數千家中國企業的出口管制，北京則暫緩祭出嚴厲的稀土及關鍵礦產出口限制。

華府峰會前，中國力促將休兵一路延長至川普本屆任期結束，但多名知情人士透露，美方堅持僅延長六個月，部分原因是華府認為北京並未完全履行釜山協議中的稀土承諾。

美國同時施壓中國放寬對日本的稀土出口限制，除協助盟友，也因相關限制已產生連鎖效應，衝擊美自身供應鏈。華府與東京尤其關切中國放慢「釔」出口，這種金屬廣泛用於雷射、飛機引擎及半導體。

此外，美中也正敲定川普與習近平五月在北京同意成立的「貿易委員會」細節，計畫透過這項機制找出非敏感領域的產品，作為雙方降低關稅對象。