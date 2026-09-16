聽新聞
0:00 / 0:00
蘇丹驚傳金礦坍塌至少67死 多人仍下落不明
非洲東北部國家蘇丹一座金礦場發生坍塌，有醫療機構和生還者今天表示，事故造成至少67人喪命。
美聯社報導，事故地點位於蘇丹西柯多方省（WestKordofan）一處金礦，倖存者說道，坍塌發生在昨天晚間，目前仍有許多人下落不明。
當地醫療機構指出，搜救行動依然在進行，以尋找生還者或受困的人員，死亡人數可能還會再增加。
蘇丹是非洲重要的黃金生產國之一，但因為安全標準低落，礦難層出不窮。
蘇丹曾於2023年發生類似坍塌事件，當時導致14名礦工喪生，2021年的礦災也奪走38條人命。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。