蘇丹驚傳金礦坍塌至少67死 多人仍下落不明

非洲東北部國家蘇丹一座金礦場發生坍塌，有醫療機構和生還者今天表示，事故造成至少67人喪命。

美聯社報導，事故地點位於蘇丹西柯多方省（WestKordofan）一處金礦，倖存者說道，坍塌發生在昨天晚間，目前仍有許多人下落不明。

當地醫療機構指出，搜救行動依然在進行，以尋找生還者或受困的人員，死亡人數可能還會再增加。

蘇丹是非洲重要的黃金生產國之一，但因為安全標準低落，礦難層出不窮。

蘇丹曾於2023年發生類似坍塌事件，當時導致14名礦工喪生，2021年的礦災也奪走38條人命。