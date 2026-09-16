德國總理恐遭逼宮 擬開會鞏固黨內支持

德國總理梅爾茨計劃在20日兩場邦選舉結束後，立刻召集他所屬中間偏右「基督教民主黨」（CDU）的執行委員會開會，以爭取黨內繼續支持他。

法新社報導，近期極右派「德國另類選擇黨」（AfD）在一場邦選舉擊敗CDU後，有關70歲的梅爾茨（Friedrich Merz）可能在自家陣營「基督教民主黨/基督教社會黨聯盟」（CDU/CSU）內部面臨挑戰的猜測甚囂塵上。

梅爾茨今天取消原定前往美國紐約（New York）參加聯合國大會總辯論的行程，以便出席黨內會議。

黨發言人表示，CDU執行委員會將於20日柏林市及東北部麥克倫堡-西帕默瑞尼亞邦（Mecklenburg-Western Pomerania）選舉結束後集合開會。

最新民調顯示，CDU在柏林與極左派「左派黨」（Die Linke）不分軒輊；而在另一場邦選舉，得票率甚至可能低至7%。預計AfD在兩地選舉都能有所斬獲。

根據「佛爾沙研究中心」（Forsa Institute）本週民調，只有10%受訪者對總理施政表現感到滿意。

梅爾茨身兼CDU主席，去年5月上任時矢言振興德國停滯不前的經濟、重整軍備面對不友善的俄羅斯、限制非法移民，並將推動多項改革，以遏止AfD勢力崛起。

但目前AfD在全國支持度超越CDU，且在本月6日薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）的選舉中，以將近44%對17%的差距大勝CDU。

梅爾茨個人長期民調支持度偏低，近期更遭逢黨內批評聲浪，助長各界猜測具有影響力的CDU邦級政治人物可能醞釀逼宮。

被點名的潛在總理人選包括擁有最多人口的北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）首長烏斯特（Hendrik Wuest），以及巴伐利亞邦（Bavaria）首長兼CSU主席索德（Markus Söder）。

梅爾茨今天演說時則重申，儘管面臨嚴峻挑戰，他仍決心推動與較小的聯合執政夥伴「社會民主黨」（SPD）達成協議的全面經濟與社會福利改革。

他說：「9月6日薩克森-安哈特邦的慘敗選舉結果，對這一切沒有影響。」