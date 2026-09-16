快訊

火焰竄天！北市中正區民宅驚傳火警 台大醫院也聞到刺鼻煙味

聽新聞
0:00 / 0:00

德國總理恐遭逼宮 擬開會鞏固黨內支持

中央社／ 柏林15日綜合外電報導
德國總理梅爾茨。 歐新社
德國總理梅爾茨。 歐新社

德國總理梅爾茨計劃在20日兩場邦選舉結束後，立刻召集他所屬中間偏右「基督教民主黨」（CDU）的執行委員會開會，以爭取黨內繼續支持他。

法新社報導，近期極右派「德國另類選擇黨」（AfD）在一場邦選舉擊敗CDU後，有關70歲的梅爾茨（Friedrich Merz）可能在自家陣營「基督教民主黨/基督教社會黨聯盟」（CDU/CSU）內部面臨挑戰的猜測甚囂塵上。

梅爾茨今天取消原定前往美國紐約（New York）參加聯合國大會總辯論的行程，以便出席黨內會議。

黨發言人表示，CDU執行委員會將於20日柏林市及東北部麥克倫堡-西帕默瑞尼亞邦（Mecklenburg-Western Pomerania）選舉結束後集合開會。

最新民調顯示，CDU在柏林與極左派「左派黨」（Die Linke）不分軒輊；而在另一場邦選舉，得票率甚至可能低至7%。預計AfD在兩地選舉都能有所斬獲。

根據「佛爾沙研究中心」（Forsa Institute）本週民調，只有10%受訪者對總理施政表現感到滿意。

梅爾茨身兼CDU主席，去年5月上任時矢言振興德國停滯不前的經濟、重整軍備面對不友善的俄羅斯、限制非法移民，並將推動多項改革，以遏止AfD勢力崛起。

但目前AfD在全國支持度超越CDU，且在本月6日薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）的選舉中，以將近44%對17%的差距大勝CDU。

梅爾茨個人長期民調支持度偏低，近期更遭逢黨內批評聲浪，助長各界猜測具有影響力的CDU邦級政治人物可能醞釀逼宮。

被點名的潛在總理人選包括擁有最多人口的北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）首長烏斯特（Hendrik Wuest），以及巴伐利亞邦（Bavaria）首長兼CSU主席索德（Markus Söder）。

梅爾茨今天演說時則重申，儘管面臨嚴峻挑戰，他仍決心推動與較小的聯合執政夥伴「社會民主黨」（SPD）達成協議的全面經濟與社會福利改革。

他說：「9月6日薩克森-安哈特邦的慘敗選舉結果，對這一切沒有影響。」

德國 總理 梅爾茨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

德擬對陸插電混動車加稅 將尋求歐盟支持

路透民調：川普支持度回升 民主黨掌國會呼聲變高

日本在野黨中道分裂 立民出身議員將組新政黨

路透社民調出爐！川普支持度反彈 但共和黨前景轉趨黯淡

相關新聞

掃毒戰爭涉犯違反人道罪 杜特蒂海牙首度親自出庭

國際刑事法院今天針對菲律賓前總統杜特蒂推動造成數千人死亡的「掃毒戰爭」所面臨的指控召開程序庭，他首度親自出庭...

「人氣王不能放內閣外」 高市早苗改組料留小泉進次郎

日本首相高市早苗預計明天進行內閣改組，現任防衛大臣小泉進次郎可望留任。小泉被視為推動高市政府防衛政策的關鍵人物，近期也積...

來自美中台日？烏克蘭示警亞洲：俄製飛彈裡有你們的微電子元件

根據CNBC檢視的相關文件，烏克蘭從上月在基輔地區擊落的一枚飛彈上，發現其零組件主要來自美國、俄羅斯、中國、台灣及日本，顯示即使出口管制已實施超過三年，俄國武器生產仍深度嵌入全球供應鏈。烏國呼籲亞洲各國堵住制裁漏洞，以防止俄羅斯取得石油收入以及軍工所需的微電子零組件。

高市早苗成首位女首相也拉不動 日本性別平等G7墊底

世界經濟論壇（WEF）今天公布2026年版「全球性別差距報告」。日本在受調查的145個國家中排名第117位，較去年上升1...

全球民調：多數人贊同國際合作但不願受美中領導 這國支持度異軍突起

路透報導， 一項對全球超過3.5萬人進行的最新民調顯示，受訪者對國際合作與國際機構的支持仍不斷增強，但越來越多人不願看到美國或中國充當全球領導者，甚至有許多人將兩國都視為威脅。

范德賴恩：為加拿大敞開大門 準備迎接歐盟第一個準會員國

歐盟執委會主席范德賴恩16日表示，歐盟正對加拿大敞開大門，將接納加國成為這個27國集團中第一個準會員國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。