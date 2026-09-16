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支持烏克蘭抗侵略 范德賴恩：歐盟將推動新合作計畫

中央社／ 布魯塞爾16日專電
歐盟執委會主席范德賴恩。 美聯社
歐盟執委會主席范德賴恩。 美聯社

歐盟執委會主席范德賴恩今天發表國情咨文時重申歐盟對於烏克蘭的支持，共同研發飛彈防禦系統「弗蕾亞」，同時利用歐洲安全行動（SAFE）的剩餘資金，推動與烏克蘭企業合作的新計畫。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在法國史特拉斯堡（Strasbourg）的演說中提到，烏克蘭人民正為了自身國家的存續、自身的認同與自由而戰。北韓的飛彈與俄羅斯的無人機，無法摧毀他們的抵抗意志。

她強調，歐盟的任務是盡全力支持烏克蘭。在殘酷的冬季中提供人道援助，並加強保障烏克蘭的能源與供暖；同時也將強化烏克蘭的防空能力。

范德賴恩指出，當前必須共同減少對單一供應商的依賴，因此歐盟希望與烏克蘭共同研發一款具成本效益且模組化的飛彈防禦系統，計畫的名稱為「弗蕾亞」（Freya）。這項計畫將烏克蘭的實戰經驗、創新能量，與歐洲科技的領先優勢與龐大的產能結合。

她說，「弗蕾亞」只是個開端，接著還會利用歐洲安全行動（SAFE）的剩餘資金，與烏克蘭企業共同推動全新的計畫。

針對俄羅斯的制裁行動，范德賴恩表示必須進一步加大，在推出新制裁的同時，落實執行現有的制裁。歐盟的制裁是具有殺傷力，已對俄羅斯的經濟帶來巨大壓力，俄羅斯正千方百計試圖繞過制裁，因此必須堵住所有的漏洞。

歐盟 范德賴恩 烏克蘭 俄羅斯

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