科索沃前總統犯戰爭罪 荷蘭海牙法庭判25年刑期

科索沃前總統塔其（Hashim Thaci）因為犯下戰爭罪，設於荷蘭海牙的一座特殊法庭今天判處他25年刑期，此判決可能會在這個巴爾幹半島國家引發強烈抗議。

法新社報導，塔其、克拉斯尼奇（JakupKrasniqi）、塞利米（Rexhep Selimi）和維塞利（KadriVeseli）都曾是科索沃解放軍（Kosovo LiberationArmy）重要成員，他們一同遭到判刑。

克拉斯尼奇被判刑25年，塞利米遭判13年，維塞利則有18年刑期。

設於荷蘭海牙的特殊法庭認定，針對數百人曾受到違法拘捕及拷打，還有96件謀殺案，這4人應負起刑責。

前述罪行發生在1990年代後期科索沃戰爭進行時與之後的期間，該戰事總計造成大約1萬3000人喪命。

塔其在2020年遭起訴，同年底他辭去總統職務且向法庭自首，此後就一直被關押於荷蘭海牙。

對於許多當地民眾而言，塔其和科索沃解放軍是該國獨立運動的象徵。

戰爭結束後，塔其依然是科索沃政壇重要人物，並在2008年當地宣布獨立的過程中發揮關鍵作用。