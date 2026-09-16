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北京要求移除仁愛暗沙軍艦 菲防長：中國無權置喙

中央社／ 馬尼拉16日專電

菲律賓國防部長鐵歐多洛今天拒絕中國要求菲律賓移除擱淺於南海仁愛暗沙的老舊軍艦「馬德雷山號」，強調中國無權對菲律賓在相關海域的行動置喙。

東南亞國家協會（ASEAN）災害韌性部長級會議今天在大馬尼拉地區的巴賽城（Pasay City）召開，鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）會後接受媒體聯訪時表示，北京的要求已超出中國管轄權及國際法允許的干預範圍。

馬德雷山號（BRP Sierra Madre）是二戰時期登陸艦，菲律賓政府於1999年將它拖至仁愛暗沙擱淺，並派遣士兵長期駐守，作為主權象徵。中國持續要求菲律賓撤艦，並多次阻撓菲方對艦上官兵執行補給任務。

中國駐菲律賓大使館日前再次要求菲方移除這艘「非法坐灘」的軍艦，並稱菲方曾多次承諾將馬德雷山號拖走，但不僅沒有履行承諾，反而對軍艦進行大規模維修和加固，以期達到永久占據仁愛暗沙的目的。

對此，鐵歐多洛表示，中國因為沒有參與南海案仲裁程序，無權就仲裁結果所涉及的問題提出主張。

2016年，設於海牙的常設仲裁庭就菲律賓政府提出的南海案做出裁決：中國的「九段線」（現已為「十段線」）主張在國際法之下不具效力，菲律賓可在200海里專屬經濟區（EEZ）內行使主權權利及管轄權；中國未參與仲裁程序，也拒絕接受仲裁結果。

仁愛暗沙位於菲律賓專屬經濟區內，距中國東南方最靠近的領海基點則有616海里。

鐵歐多洛補充，中國提出的九段線論述並未獲國際社會承認，因此菲律賓也不需要予以重視；菲方將持續依照聯合國海洋法公約（UNCLOS）及國際法行使主權和管轄權。

另一方面，鐵歐多洛在會議閉幕時宣布，東協各成員國已正式通過「馬尼拉宣言」（ManilaDeclaration），將於11月東協峰會期間提交領袖認可。

馬尼拉宣言確認未來災害韌性工作3項重點，包括加速落實「東協災害管理與緊急應變協定」（AADMER）2026至2030年工作計畫、強化災害韌性問責及監測機制，以及為2030年及以後的東協災害韌性制定議程。

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