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馬來西亞日寓團結 東馬爭1/3國會議席拉抬政治籌碼

中央社／ 吉隆坡16日專電
9月16日是馬來西亞日，吉隆坡市區馬來西亞國旗迎風飄揚。1963年馬來亞、沙巴、砂拉越與新加坡共組聯邦，這一天至今仍象徵多元族群與區域團結。中央社
9月16日是馬來西亞日，吉隆坡市區馬來西亞國旗迎風飄揚。1963年馬來亞、沙巴、砂拉越與新加坡共組聯邦，這一天至今仍象徵多元族群與區域團結。中央社

今天是馬來西亞日，1963年馬來亞、沙巴、砂拉越與新加坡共組聯邦，新加坡雖1965年退出，這一天仍象徵多元團結；如今隨著國會大選逼近，沙巴、砂拉越則爭取將國會議席比例提高至1/3，拉抬政治籌碼意味濃厚。

馬來西亞第16屆國會大選最遲須於2028年2月舉行，近期提前大選聲浪升溫。首相安華（AnwarIbrahim）所屬「希望聯盟」（Pakatan Harapan）今年在柔佛與森美蘭州的州議員選戰接連受挫，柔佛州56席僅拿下8席，森美蘭也由17席降至11席，為下屆國會大選增添變數。

在西馬政治版圖重新洗牌之際，沙巴、砂拉越在聯邦政治的分量也備受矚目。大馬政府日前原則同意提高沙巴、砂拉越在國會下議院的議席比例，認為符合「1963年馬來西亞協議」（MA63）精神，具體增加比例仍有待確認。

砂拉越總理阿邦佐哈里（Abang Johari Openg）也強調，沙巴、砂拉越在國會應維持1/3議席比例，保障東馬權益，若未來國會增加議席，沙砂也應同步增加。

馬來西亞於1963年成立，國會下議院共159席，馬來亞占104席（65%），沙巴16席（10%）、砂拉越24席（15%）、新加坡15席（10%）；新加坡脫離後，原有15席並未分配給沙巴、砂拉越，而是分配給了人口更多的馬來亞。其後，隨著國會議席增加，如今西馬掌握222席中的166席、占75%，沙巴、砂拉越合計56席、占25%。

來自沙巴的新紀元大學學院高級講師周兆鴻（Danny Chew）今天接受中央社記者訪問指出，沙巴、砂拉越目前在國會下議院合計掌握56席，在西馬政治勢力競逐下，東馬已形成一股重要政治板塊，足以影響政治結盟，具有「造王者」（kingmaker）的政治籌碼。

周兆鴻表示，「人口比例」並非1963年馬來西亞成立時的國會議席分配主要考量，作為共組聯邦的不同政治實體，沙巴、砂拉越需要保有足夠的代表性與議席比例；隨著近年東馬本土意識與州權訴求升高，國會議席比例問題也重新浮上檯面。

他指出，安華上台後多次強調尊重並會推動落實「1963年馬來西亞協議」，也與沙巴、砂拉越政治領袖保持互動，除具履行政治承諾意涵，也實為下屆國會大選預作布局的政治考量。

周兆鴻以2022年第15屆國會大選為例指出，當時沒有任何政治陣營取得過半席次，其中砂拉越政黨聯盟（GPS）的政治選擇因此受到關注，也凸顯東馬政黨在組閣過程中的關鍵角色。

除了當前沙巴、砂拉越與西馬的政治角力，「馬來西亞日」也凸顯當年不同政治實體共組聯邦的歷史脈絡。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎（Chong JaIan）受訪表示，1963年馬來西亞成立有冷戰與殖民地走向獨立的背景，當時英國希望其後成立的國家不落入共產勢力手中，因此促成馬來亞、新加坡、沙巴與砂拉越結合，組成馬來西亞。

他指出，沙巴、砂拉越與新加坡的族群、宗教組成與馬來半島不同，因此「馬來西亞日」的團結象徵，就是將這些不同族群、宗教結合在一起，成為一個「馬來西亞」，而不只是「馬來亞」。

不過，莊嘉穎表示，人民行動黨與巫統當年對多族群政治的詮釋不同，人民行動黨當年在李光耀領導下提出「馬來西亞人的馬來西亞」（MalaysianMalaysia），主張各族群平等，對巫統以馬來人為主的政治勢力形成挑戰，雙方摩擦也成為後來星馬分家的原因之一。

莊嘉穎說，馬來西亞目前仍強調團結，沙巴、砂拉越的族群與宗教組成與馬來半島不同，也涉及資源分配問題，因此宣導團結，也是處理當前政治分歧的一種方式。

馬來西亞國家元首蘇丹依布拉欣（Sultan Ibrahim）也藉馬來西亞日強調團結，對不同族群長期維持團結與和諧感到欣慰，並指出這是國家力量與穩定的重要基礎。

今年的馬來西亞日慶典今晚在砂拉越古晉登場，並進行馬來西亞日特別紀念冊簽署儀式及開幕儀式，象徵馬來半島、沙巴與砂拉越3個區域的團結，也讓東馬在聯邦中的角色，再次受到關注。

馬來西亞

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