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海軍艦艇相撞 印度召見巴基斯坦外交官提出抗議

中央社／ 新德里16日綜合外電報導

印度政府今天召見了巴基斯坦駐新德里最高級外交官員，並宣稱就巴國海軍在阿拉伯海造成的雙方艦艇碰撞事件提出「強烈抗議」。

法新社報導，印度外交部透過聲明表示：「已經就巴基斯坦海軍單位在海上不可接受且不專業的行徑向他提出強烈抗議，該行為導致與印度海軍單位發生碰撞。」

印度外交部聲明寫道，這起事件發生於國際水域，「未造成任何重大損失」。

聲明還提及，已指示巴基斯坦駐印度外交官要告知伊斯蘭馬巴德當局，「所有軍事單位必須盡到應盡之注意義務，並遵守雙方之間相關協議的規定，以防止此類事件再度發生」。

印度政府一位高層官員指出，事件發生於昨天晚間，地點在阿拉伯海（Arabian Sea）北部。

這名官員告訴法新社，當時一艘巴基斯坦海軍艦艇高速逼近一艘執行例行偵察任務的印度海軍船艦，「操作方式既不專業也不安全」。

巴基斯坦 印度

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