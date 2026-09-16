高市早苗成首位女首相也拉不動 日本性別平等G7墊底

世界經濟論壇（WEF）今天公布2026年版「全球性別差距報告」。日本在受調查的145個國家中排名第117位，較去年上升1名。雖然高市早苗成為日本首位女性首相，帶動政治領域指標改善，但日本在七大工業國集團（G7）中仍排名墊底。

朝日新聞報導，報告針對教育、健康、政治及經濟4個領域，分析各國的性別平等程度。若將男女完全平等設定為100%，日本的整體達成率為67.0%，較去年改善0.4個百分點。日本在教育與健康領域已接近性別平等，但政治及經濟領域仍明顯落後。

日本政治領域的達成率從去年的8.5%上升至10.5%，但仍是4大領域中表現最差的一項。報告指出，高市早苗去年10月就任日本首位女性首相，是歷史性事件，也推升了日本的政治領域評分。

不過，該項指標包含「過去50年間，男性與女性擔任行政首長（總統或首相）的任職年數比例」，因此高市上任並未立即帶動日本排名大幅上升。

此外，今年2月日本眾議院選舉的女性當選者比例降至約14%，低於上次選舉的16%。現任政府除高市早苗外，女性閣員也僅有2人，少於過去最多5人的紀錄，這些因素均影響日本在政治領域的表現。

在經濟領域方面，日本的性別平等達成率由去年的61.3%降至60.9%。該項指標主要反映企業女性管理職及董事的任用情況。報告分析，日本縮小性別差距的進展並不穩定，過去20年來，性別差距消除率僅提高6.4個百分點。

全球整體的性別平等達成率為69.2%，較去年改善0.4個百分點。其中，政治領域的達成率僅22.1%，經濟領域也只有61.7%，仍是全球性別平等面臨的主要課題。WEF估算，若依照目前的改善速度，全球仍需120年才能完全消除性別差距。

報告指出，儘管愈來愈多女性進入內閣及企業管理階層，但在最具影響力的職位上，女性代表性仍然不足。全球女性執行長（CEO）占比僅19.1%。

各國排名方面，冰島以93.0%的達成率，連續17年位居全球第一，芬蘭以87.2%排名第2，挪威以85.7%排名第3。非洲國家查德則以57.8%排名墊底。

其他主要國家中，美國以74.9%排名第47，中國以69.9%排名第96，韓國則以69.3%排名第101，均高於日本。