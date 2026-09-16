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全球民調：多數人贊同國際合作但不願受美中領導 這國支持度異軍突起

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
一項對全球進行的調查顯示，多數民眾支持國際合作，但不願接受美國或中國的領導，加拿大異軍突起，得到六成民眾的支持。 美聯社
一項對全球進行的調查顯示，多數民眾支持國際合作，但不願接受美國或中國的領導，加拿大異軍突起，得到六成民眾的支持。 美聯社

路透報導， 一項對全球超過3.5萬人進行的最新民調顯示，受訪者對國際合作與國際機構的支持仍不斷增強，但越來越多人不願看到美國或中國充當全球領導者，甚至有許多人將兩國都視為威脅。

聯合國大會下周召開前夕，由洛克菲勒基金會委託、於7月21日至8月5日在全球34個國家進行的民調顯示，各國民眾對經濟發展和安全挑戰的看法悲觀，近70%的受訪者認為過去一年世界變得更糟。僅38%的受訪者認為，本國經濟未來五年內會有所改善。

儘管如此，仍有57%的受訪者表示，各國應攜手應對安全等全球性挑戰，比去年的55%還高。

不過，受訪者不願接受美國或中國扮演全球領導者角色，61%的人支持各國在沒有這兩個世界最大經濟體參與的情況下開展合作。

在「最願意接受其發揮領導作用」的排名中，加拿大以60%的支持度高居首位，日本（58%）和澳洲（55%）緊隨其後，歐盟和英國分別為55%和54%，而聯合國為52%。

相比之下，僅39%受訪者對美國發揮領導作用感到放心，對中國持相同看法的比例為37%；俄羅斯更低，只有26%。

洛克菲勒基金會副總裁佩洛夫斯基表示，民調結果表明，加拿大總理卡尼倡導的「中等強國」路線在全球具有現實吸引力。卡尼也曾將中東戰爭成為全球秩序失靈的體現。

開發中和已開發經濟體的看法則有明顯差異，在開發中國家，53%的受訪者認同中國發揮領導作用，但在富裕國家，認同中國的比率僅23%，差距達30個百分點。對於美國的領導作用，開發中與已開發國家認同的差距則為17個百分點。 

有15個國家的受訪者視美國為最大威脅，依序是印尼（73%）、巴西（59%）、墨西哥（58%）和土耳其（57%）。

民調 聯合國 美國

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