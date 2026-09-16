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日本在野黨中道分裂 立民出身議員將組新政黨

中央社／ 東京16日綜合外電報導
日本中道黨魁小川淳也。新華社資料照
日本中道黨魁小川淳也。新華社資料照

日本眾院最大在野黨中道改革聯合（中道）今天召開議員大會，同意黨內議員離黨。中道黨魁小川淳也今天也表明，立憲民主黨出身的眾議員將組成名為「民主改革之會」的新政黨。

日本在野黨立憲民主黨前代表野田佳彥，以及公明黨前代表齊藤鐵夫，今年初共同宣布成立中道，集結兩黨眾議員迎戰眾議院選舉。然而，兩黨誤判合併效益，在眾議院選舉慘敗，野田與齊藤當時因而引咎辭職。

中道先前放棄與立憲民主黨與公明黨合併後，正式決定中道走向分裂，但計劃之後仍會在眾議院組成統一的會派（類似黨團）。

時事通信社與共同社報導，中道今天在國會召開議員大會，同意黨內立憲民主黨出身的20名眾議員，以及公明黨出身的28名眾議員離黨，獨留立憲民主黨出身的眾議員渡邊創處理後續的手續。

而這場議員大會也同意小川辭去代表（黨主席）一職，由渡邊創接任中道代表。這也意味著中道目前已名存實亡。

立憲民主黨出身的眾議員，明天將向總務省遞交成立新政黨的文件。小川與階猛預計分別擔任新政黨的代表與幹事長；公明黨出身的眾議員預計在公明黨10月的大會前，完成復黨手續。

小川今天表示，新黨的定位是「與既得利益對峙的改革勢力」，並將把「民主中道」的表述納入黨綱。

他也強調，將與立憲民主黨與公明黨出身的眾議員，組成統一會派，並「團結力量行動」。他一度揮淚呼籲，「讓我們共同努力，迎接中道的第二幕。」

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