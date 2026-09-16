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范德賴恩：為加拿大敞開大門 準備迎接歐盟第一個準會員國
歐盟執委會主席范德賴恩16日表示，歐盟正對加拿大敞開大門，將接納加國成為這個27國集團中第一個準會員國。
CNBC報導，范德賴恩在法國史特拉斯堡發表的年度歐盟咨文中，表示歐盟希望把對加拿大的關係，提升到「所能達到的最高層級」。
范德賴恩對在現場聆聽的加拿大總理卡尼表示：「親愛的馬克（卡尼之名），我曾說過，我們迫切需要重新思考彼此的夥伴關係。因此，我希望與你攜手合作，為加拿大成為歐盟首個準會員國開啟大門。」
卡尼先前曾說，渥太華當局有意與歐盟締結「獨特的安全與經濟聯盟」，但不會尋求成為正式會員。
加拿大正與美國陷入激烈貿易戰，並已矢言對美國總統川普祭出的關稅，採取等額報復措施。
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