FBI：俄情報網鎖定烏盟友 密謀在美歐監視暗殺

美國聯邦當局今天表示，俄羅斯情報機關正策畫在美國與支持烏克蘭的歐洲國家執行針對性暗殺行動，同時宣布對仍在逃的5名涉案人員提出指控。

英國「衛報」（The Guardian）報導，曼哈頓聯邦法院公布的起訴書提到，一個情報機關網絡曾向美國與其他國家的相關人士付費並試圖支付報酬，指使他們監視將被殺害的目標，並計劃隨後對他們下手。

根據起訴書，這個網絡招募的同夥也曾被唆使，在被視為與烏克蘭立場一致的歐洲國家，對民用與軍用基礎設施執行恐怖主義行動。

美國聯邦調查局（FBI）紐約辦公室負責人小巴納克爾（James Barnacle Jr）表示，FBI「透過不懈的努力」破壞這些計畫，俄羅斯情報機關成員與他們的同夥「密謀在美國境內與全球各地恐嚇、威脅或謀殺人員」。

FBI華盛頓特區辦公室負責人柯克斯（Darren Cox）提到「多個FBI外勤辦公室、下屬部門與夥伴機構展現的傑出表現，共同阻撓俄羅斯在我國首都與全美各地發動暴力行為的企圖」。

他在聲明中表示，首次辨識出威脅時，FBI華盛頓辦公室與其合作夥伴便「迅速採取行動，瓦解這起陰謀並追究俄羅斯政府行為的責任」。

根據聲明，一個為俄羅斯聯邦情報機關工作的網絡至少自2024年以來，便密謀在全球各地發動或已實施攻擊與謀殺，包括在美國境內。

聲明稱，這個俄羅斯情報機關網絡是俄羅斯聯邦機構的「一個分支」，專門負責在全球發動外部攻擊，包括謀殺。

根據聲明，這個網絡先前鎖定俄羅斯異議分子與叛逃者，但近期將目標轉向被視為烏克蘭盟友的國家。

聲明指出，這個網絡的成員最近試圖在美國招募多人。有關當局說，這個網絡今夏在美國招募一名人員，以監視並謀殺一名被認為旅居美國的知名俄羅斯異議人士。

起訴書指出，一名僅被稱為「美國居民-1」的人員，被派往與目標受害者有關的兩處地點，並接獲「如何進行監視的明確指示」，同時獲承諾將收到1000美元與1500美元的報酬。

這名美國居民完成監視，並向一名面臨指控的男子提供與目標受害者有關的多張照片與影片後，拒絕了對方提出的4萬美元（約新台幣127萬元）酬勞，也就是透過謀殺「除掉」或讓目標「人間蒸發」的報酬。

起訴書指出，這個提議被拒絕後，開出條件的情報機關成員透過提供豐厚資金，試圖在美國境內招募多名人士來執行這項任務。