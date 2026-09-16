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日本全球鷹大型無人偵察機墜落 未搭載黑盒子

中央社／ 東京16日綜合外電報導

日本自衛隊一架RQ-4全球鷹（Global Hawk）大型無人偵察機昨天在飛行期間斷訊。航空自衛隊今天宣布，根據照片判斷，這架無人機已經墜落。之後將回收飛機殘骸以及調查原因。

「讀賣新聞」報導，這架無人機隸屬於航空自衛隊三澤基地，日本時間昨天上午10時20分左右從位在青森縣三澤市的三澤基地起飛，在中午12時55分以後通訊不良，約3分鐘後，在12時58分左右從雷達上消失。

經過約1小時20分鐘過後，海上保安廳（海保廳，相當於海巡署）在海上發現疑似為這架飛機殘骸的漂浮物。根據航空自衛隊的飛機與海上自衛隊的艦艇所拍到的漂浮物照片，航空自衛隊判斷漂浮物是飛機的一部分。

航空自衛隊也表示，這架無人機並未安裝飛航紀錄器（FDR）。

防衛省等單位表示，這種無人機斷訊的話仍能自律飛行，可能是某種原因導致飛機失靈。

鳥取地方電視台日本海電視放送（NKT）報導，航空自衛隊表示，這架無人機當時在鳥取縣以北約50公里的公海上方飛行。而這架飛機當時在執行任務。

海保廳研判，這架無人機殘骸可能還漂在海中，已經呼籲航經附近海域的船隻留意。

日本 自衛隊 無人機

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