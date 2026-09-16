自民黨參院幹事長被拔 日相高市早苗否認干預

日本自民黨參議院幹事長石井準一今天被撤換，受到日媒關注。自民黨參議院議員會長松山政司否認黨魁高市早苗介入此事。高市稍早也否認干預，表示沒有這方面的人事權。

高市身兼日本首相，於今天稍早敲定黨內一級主管人事。而參議院的自民黨人事也出現異動，松山今天宣布撤換石井，由參議院議院營運委員長青木一彥接任參議院幹事長。

時事通信社報導，參議院自民黨黨團幹部與一般的黨內主管人事不同，實際上的決定權在參議院議員會長手上。松山先前向身邊的人說明，這項決策是「考慮他的健康狀況」；高市的親信也否認施壓，「首相官邸什麼都沒說」，但相關人士透露，黨內「是首相要他走」的看法愈來愈普遍。

相關人士透露，高市對石井的不信任感日益加深。導火線是高市先前指示2026年度預算案要在會計年度內通過，參議院審議卻耗費時間，最終被迫編列暫定預算。

相關人士也透露，國會進入尾聲後，高市也不得不接受集中審議等安排，在高市眼中，這被認為是「和在野黨一起找麻煩」。

而石井去年10月才就任參議院幹事長，並在今年稍早成立名為「自由民主黨參議院俱樂部」的參議院內部團體，成員超過40人。報導指出，這也加深高市的戒心。然而，參議院黨團的人事一直被視為「禁區」，歷任首相即便想介入，也無法插手，因此石井異動使參議院方面的反彈尤其強烈。

而石井精通國會運作，曾任參議院自民黨國對委員長等要職，擁有豐富的在野黨人脈，據稱，執政黨先前在國會推動「副首都」相關法案期間，就是石井在幕後鋪路。

隨著臨時國會將開議，朝野預計有多項法案陷入分歧，加上目前執政黨在參議院席次並未過半，因此自民黨國會對策相關人士認為，「國會之後將難以運作」。

時事通信社分析，石井異動不排除會造成國會運作以外的影響。高市這次的人事安排有意加強黨內基礎，但若石井對高市的反彈加強，可能進一步影響明年黨總裁選舉。

朝日電視台報導，高市今天在首相官邸回應石井被撤換一事時，否認干預此事，「根據自民黨的黨規，我並沒有參議院的人事權以及參議院幹部的人事權。我瞭解，這是由參議院議員會長決定的。」

她也表示，參議院黨團幹部人事由松山決定，今天首度在黨中央聽聞新的參議院黨團幹部。

富士新聞網（FNN）報導，松山今天在國會提到石井異動時表示，「這是我綜合性的判斷，跟（首相）無關」，否認高市介入此事。