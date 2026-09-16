泰國參議院選舉爭議延燒 總理阿努廷控公民團體誹謗

泰國選舉委員會日前決定將26名現任參議員涉嫌操弄2024年參議院選舉案移送最高法院，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）也對泰國公民團體iLaw主任英奇（Yingcheep Atchanont）提起誹謗訴訟，指控英奇言論將他與參院選舉舞弊案連結。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）15日對公民團體iLaw主任英奇提起誹謗訴訟。這起訴訟是在泰國選舉委員會（EC）將2024年參議院選舉涉嫌舞弊案的77人移送最高法院的隔天提出，其中包括26名現任參議員。

泰國公民團體iLaw關注憲法改革與公民權利保障，長期追蹤依電腦犯罪法、褻瀆王室法、叛亂罪等罪名被起訴的政治案件，並記錄大型集會活動內容。

阿努廷表示，訴訟源於英奇7月21日在國會接受訪問時的言論。律師指出，英奇當時據稱表示阿努廷涉及參議院選舉舞弊案，因此阿努廷不認同相關說法，決定透過法律途徑要求法院判斷相關言論是否屬實，以及是否出於善意，並強調，阿努廷提告並非是要噤聲批評者。

這起案件阿努廷是以個人名義提出，涉及以出版方式誹謗，法院已排定12月14日舉行聽證會。

泰國選舉委員會14日指控26名現任參議員涉嫌串謀操縱上屆參議院選舉，並將捲入該案的77人，移送最高法院選舉案件部門進行相關程序。

選委會表示，移送案件並不代表77人已被判定有罪，最終是否進入司法程序仍由最高法院決定。

泰國2024年6月舉行2014年政變後的首次參議員選舉，由司法、教育、公共衛生、工業、藝術及體育等20個領域的參議員候選人，經3輪互選產生200名參議員，僅有申請成為參議員候選人的人才具有投票資格。

據規定，參議員不能隸屬於任何政黨，工作內容包括立法、修法和修憲，以及負責指派獨立機關的成員。不過，有媒體報導，許多參議員是支持阿努廷的保守派泰自豪黨（Bhumjaithai）。