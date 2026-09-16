日經：美國考慮向日韓採購軍艦抗衡中國

「日經亞洲」（Nikkei Asia）引述多名海軍官員說法報導，美國海軍正考慮採購在日本和韓國等盟國建造的軍艦。這將是極不尋常的舉措，目的是因應中國快速擴充海軍。

一名海軍官員表示：「我們正積極研擬各種選項，以實現總統希望加快艦艇交付的目標，同時確保美國造船廠獲得長期投資、技術移轉並擴充勞動力。」

另一名海軍官員坦言，美軍目前艦艇數量不足，並表示對向日本採購軍艦持開放態度。這名官員說：「我們可能會買一些日本巡防艦。它們很優良。」

白宮8月發布重建美國海軍與造船工業基礎的備忘錄，規定在美國興建新造船廠或收購現有美國造船廠的外國企業，可以先在各自國家建造前兩艘軍艦再交付美國。

美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）經營的新聞機構報導，韓國、日本及土耳其建造的巡防艦都在考慮名單內。據說日本候選軍艦是三菱重工業的最上級巡防艦升級版，日本海上自衛隊目前已配備這型巡防艦。

最上級巡防艦早已取得一些出口成果，獲澳洲皇家海軍選為新一代巡防艦，擊敗來自韓國、德國及西班牙的競爭對手。這型設計包含先進自動化技術，可由相對少的人力操作，但能否符合美國有關當地造船作業與快速交付時程的要求仍有待觀察。

韓國普遍被視為強勁競爭者，原因是韓國大型造船企業積極在美國投資。韓國總統李在明7月曾在會議中向美國總統川普介紹韓國造船企業，並表示韓國準備好合作建造軍艦。土耳其也被視為潛在候選國，受惠於與美國領袖關係密切。

川普政府致力振興美國造船業，2027會計年度預算案編列660億美元用於海軍造船計畫，目標建造共34艘軍艦及支援艦艇。在國內造艦產能恢復前，華府正考慮海外採購。

這項計畫的急迫性部分源於中國軍力擴張。根據日本防衛省資料，中國軍方現代化驅逐艦與巡防艦數量在2001年至2026年增至近7倍。中國海軍實力正迅速逼近美國。