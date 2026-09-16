北韓炸毀兩韓聯絡辦公室 首爾法院判賠446億韓元

韓聯社報導，首爾一家法院今天裁定，平壤2020年炸毀位於北韓境內的兩韓聯絡辦公室，應賠償南韓政府446億韓元（約新台幣10.3億元）。

法新社等媒體報導，這起訴訟是南韓政府首次直接向北韓當局索取損害賠償。

兩韓聯絡辦公室位於北韓境內的開城工業區，原本旨在促進雙邊關係發展。南韓企業過去曾在這座園區雇用北韓勞工。

2020年6月，南韓社運人士施放夾帶反北韓傳單的氣球越過邊界，導致緊張局勢升溫，北韓隨後炸毀兩韓聯絡辦公室，譴責其「毫無用處」。

韓聯社引述首爾中央地方法院判決指出：「北韓應就拆除聯絡辦公室一事，向南韓政府賠償446億韓元。」

兩韓聯絡辦公室於2018年9月14日正式掛牌成立，為時任南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩在板門店會面中達成的協議之一，目的是為加強南北之間交流。

接下來幾個月裡，南北韓各派約20名官員進駐兩韓聯絡辦公室，直到2020年1月才因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而暫停運作。