日本再傳台人涉走私「喪屍菸彈」！74歲男成田被捕 姓名曝光

日本媒體15日報導，23歲台灣女子呂香綾因涉嫌大量走私俗稱「喪屍菸彈」的指定藥物「依托咪酯」（Etomidate），在羽田機場遭警方逮捕。同日晚間又傳出另一名台灣男子涉嫌走私依托咪酯，在成田機場被查獲。

朝日電視與千葉電視報導，這名男子是74歲台籍嫌犯張樹俊，居無定所、自稱打工，涉嫌14日從馬來西亞經成田機場走私依托咪酯。

警方表示，張嫌將含有依托咪酯的液體裝入高級威士忌酒瓶，再放進酒盒、裝入行李箱運至成田機場，涉案液體連同威士忌酒瓶約重5公斤，海關人員檢查時發現，並當場將他逮捕，全案依涉嫌違反《醫藥品醫療器材法》等罪嫌偵辦。

張嫌接受偵訊時否認犯嫌，表示：「關於威士忌裡面的內容物，我完全沒想到裡面竟然會裝有非法藥物。」報導指出，張嫌與9日被查獲的呂嫌都涉及將含有依托咪酯的液體裝入威士忌酒瓶，警方正調查是否相關，並將可能涉及組織犯罪納入偵辦方向。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885