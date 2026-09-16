高市早苗敲定自民黨新主管 多人續任、基礎不變

日本首相高市早苗身兼執政黨自民黨總裁（黨主席），她今天在黨中央召開臨時總務會，正式敲定新的黨內一級主管人事，副總裁、幹事長、政調會長、選對委員長等人續任。

綜合時事通信社、「日本經濟新聞」、共同社報導，高市上午決定主要的黨內主管名單如下：

副總裁：麻生太郎（85歲、麻生派、續任） 幹事長：鈴木俊一（73歲、麻生派、續任） 總務會長：梶山弘志（70歲、無派閥） 政務調查會長：小林鷹之（51歲，舊二階派、續任） 選舉對策委員長：西村康稔（63歲、舊安倍派、續任） 國會對策委員長：村井英樹（46歲、舊岸田派） 幹事長代行：萩生田光一（63歲、舊安倍派、續任） 組織運動本部長：松野博一（64歲、舊安倍派、續任） 廣報本部長：鈴木貴子（40歲，舊茂木派、續任）

總務會長原本由有村治子擔任，這次由國對委員長梶山弘志轉任。「總務會」是自民黨最高決策機關。

而國對委員長則由國對副委員長村井英樹升任。村井英樹曾任官房副長官，未擔任過閣員即出任國對委員長實屬罕見。

時事通信社分析，高市放眼明年的總裁選舉，持續重用作為後盾的麻生派重要人物，也就是麻生太郎與鈴木俊一，盼藉此穩定團隊基礎。

政調會長負責黨內政策立案與審查，小林鷹之後將繼續著力於食品消費稅減稅，以及強化日本國防（防衛力）相關政策。

而面對明年春天的日本地方選舉，選對委員長西村康稔將繼續主導選舉事務。

高市今天稍早決定「黨四役」等新團隊。她表示，「希望黨與政府團結，突破困境，在讓國民確實感受到經濟成長帶來的富足與安心之前，持續透過政策開創未來。」

幹事長、總務會長、政務調查會長及選舉對策委員長，負責核心的黨務運作，這4個職位合稱為「黨四役」。

參議院的自民黨人事也出現變動，自民黨參院議員會長松山政司今天宣布，撤換參院幹事長石井準一，由參院議院營運委員長青木一彥接任幹事長；參院國對委員長磯崎仁彥留任；參院政策審查會長則由末松信介出任。

高市此次成立新團隊，是因應黨幹部1年任期屆滿。高市曾透露，包括內閣改組在內，這次人事安排無意改變團隊基本架構。

而高市明天將進行內閣改組，內閣官房長官木原稔、財務大臣片山皋月、外務大臣茂木敏充、防衛大臣小泉進次郎等人預計留任。高市接著預計在18日敲定副大臣、政務官人事。